Literatur Gespräche zwischen Generationen: So lesen sich Christoph Geisers Bücher heute Im neuen Format «Generationengespräche» am Literaturhaus Basel treffen längt erschienene Texte auf junge Generationen. Den Auftakt bestritt Julia Rüegger mit Christoph Geiser.

Wie liest eine jüngere Generation Geisers Bücher? zvg/ Literaturhaus

Ein ungleiches Paar sind die beiden auf den ersten Blick: Nur knapp im selben Jahrtausend geboren, sitzen sich die 1994 zur Welt gekommenen Julia Rüegger und der 73-jährige Christoph Geiser auf der Bühne des Literaturhauses Basel am Mittwochabend gegenüber.

Aufeinander getroffen sind die beiden vergangenes Jahr an der Lesung einer queeren Literaturzeitschrift. Sie, die junge Autorin und Literaturwissenschaftlerin, deren Début im Herbst 2023 erscheinen soll, und Geiser, der 1968 seinen ersten Roman veröffentlicht hat und dessen Texte derzeit in einer auf 13 Bände angelegten Werkausgabe wieder herausgegeben werden. Rüegger, die Geisers Name davor «wohl wegen des Generationenunterschieds» kaum kannte, las seine Bücher nach dem Treffen mit viel Interesse.

Basler «Buddenbrooks»

Ihre Begeisterung und der Blick einer jungen Generation auf die Bücher Geisers sowie seine Werkausgabe bildeten die Grundlage für die Veranstaltung am Mittwochabend: Es war nicht nur die erste Veranstaltung im neuen Jahr am Literaturhaus, sondern auch die erste Ausgabe des neuen Formats «Generationengespräche», das sich an der Frage orientierte, wie eine junge Generation die Texte Geisers liest. Etwas, das auch den Autoren wundernimmt, wie er im Gespräch sagt: «Es interessiert mich schon, wie die Leute heute auf meine Bücher reagieren.»

Bereits vor rund 40 Jahren hat sich Geiser mit der heute hochaktuellen Autofiktion auseinandergesetzt – ein Begriff, der ihm damals gefehlt habe. Seine Familienromane «Grünsee» (1978) und «Brachland» (1980) gelten als Basler «Buddenbrooks». In späteren Texten setzte er sich zudem mit seiner Homosexualität auseinander.

Der jugendliche Blick auf die Lektüre blieb – trotz des spannenden Gesprächs mit dem Autor – an der Veranstaltung etwas auf der Strecke und nimmt erst kurz vor Schluss mit Fragen nach der eigenen Queerness etwas an Fahrt auf. Die Verhältnisse in den 1980er-Jahren seien nicht mit heute vergleichbar, sagt Geiser dazu. Seine Zeit in Berlin habe eigentlich ein Befreiungsschlag werden sollen – scheiterte allerdings an der Omnipräsenz von Aids.

Weitere Gespräche sind geplant

Auch wenn das Literaturhaus mehrheitlich Neuerscheinungen thematisiert, sei es wichtig, «die ‹Klassiker› nicht aus den Augen zu verlieren», sagt Intendantin Kathrin Eckert. Dafür biete dieses Format Gelegenheit. «Und es ist eine tolle Chance, wenn wir junge Autorinnen und Autoren nicht nur als Schreibende, sondern auch als Lesende vorstellen können.»

Diese erste Veranstaltung des Formats sei ein «Versuchsballon», sagt Eckert weiter. Aber bereits angedacht sei ein weiterer Abend mit Julia Rüegger zum Thema Mutterschaft, ebenfalls mit einem Buch aus den 1980er-Jahren, ergänzt um ein aktuelles. Denn das ist, was gute Literatur kann: Brücken schlagen, auch viele Jahre nach deren Erscheinen.