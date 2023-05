Literatur William Shakespeare lebt – im Fricktal In «Das zweite Leben des Bernardo Q» erzählt der Basler Autor Marcos Sequoia von einem Klon des britischen Barden, der in der Neuzeit strandet.

Unfassbar genial: Ob William Shakespeare tatsächlich so aussah wie auf diesem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, ist umstritten. Bild: Heritage Images / Hulton Archive

Das Leben ist kurz, die Kunst lang: Im Fall des britischen Barden William Shakespeare († 3. Mai 1616) ragt sie bis in die Gegenwart hinein und sorgt für eine wunderbare Auferstehung. Anlässlich seines heutigen Todestages blättern wir in «Das zweite Leben des Bernardo Q», einem Roman über einen Shakespeare-Klon, der auf rätselhafte Weise im Fricktal auftaucht. Geschrieben hat ihn der Autor Marcos Sequoia, hinter dessen Pseudonym der Autor Marc Wyss aus Flüh steckt. Seit seinem Studium der Anglistik ist er ein Shakespeare-Fan.

Schon zu Beginn der Lektüre wird klar, dass die Wissenschafter, die den mittlerweile 18-jährigen Jüngling Will geklont haben, sich von ihm keine neuen genialen Gedichte versprechen, sondern das grosse Geld. Abgeschieden von der modernen Welt haben sie ihn unter mittelalterlichen Bedingungen als «Versuchskaninchen» erzogen, um ihn an einem wissenschaftlichen Kongress als grosse Sensation präsentieren zu können. Zu dumm, dass drei der Wissenschafter auf dem Weg zu diesem Kongress tödlich verunfallen. Nur Will überlebt den Autounfall. Gefunden wird er in Olsberg im Wald von der knapp dreissigjährigen Miranda beim Joggen.

Während Miranda eifrig überlegt, wie sie Will davor bewahren könnte, von den anderen Mitgliedern des Forschungsteams wieder in die schottische Wildnis entführt zu werden, kreisen seine Gedanken um die moderne Welt, die ihm so zum ersten Mal begegnet. Wo waren die Pferde, die die seltsame Kutsche namens Auto gezogen hatten? Und wie ist es möglich, dass Wasser direkt aus einer Röhre fliesst, wenn man einen Hebel tätigt? Warum muss man kein Holz anzünden, um auf dem glänzenden Kubus aus Metall und Glas Wasser zu erhitzen?

Zivilisationskritik und falsche Pässe

Einige der Szenen erinnern an «Crocodile Dundee II», in der ein Naturbursche sich plötzlich in Manhattan zurechtfinden soll. Oder an «Der Papalagi», jenen 1920 erschienenen Erfolgsschlager, in dem der Deutsche Erich Scheurmann einen fiktiven Südseehäuptling auf klischiert naive Weise vor der Oberflächlichkeit des europäischen Lebens warnen lässt.

So plump ist es bei Marcos Sequoia nicht. Gemeinsam ist den beiden Büchern aber die Zivilisationskritik. Über seine erste Busfahrt sagt Will: «Die Leute konnten sich einander gegenübersetzen und so leichter miteinander reden. Hätten miteinander reden können! Die meisten sassen nämlich stumm da, fingerten auf ihren Gerätchen herum oder telefonierten damit. Hatten sie Angst voreinander?»

Autor Marcos Sequoia. Bild: Zvg

Der Blick auf die moderne Welt fällt aber nicht nur kritisch aus. Völlig fasziniert etwa ist Will von der Möglichkeit, mit Licht und einem Kasten sekundenschnell Bilder «zu malen». Oder von einem Getränk, das ihm Miranda als «Kaffee» vorstellt. Kaffee trinken die beiden dann auch recht häufig, mit Vorliebe in den Cafés von Basel. Das Buch, so stellt sich heraus, ist auch eine Art Reiseführer und Liebeserklärung an die Stadt Basel. Die zwielichtigen Szenen, in denen es darum geht, einen falschen Pass für Will auf den Namen Bernardo zu erstellen, werden dann auch nach Zürich ins Niederdorf verlegt.

Sprachwitz, Spiel und Spannung

Bei der Passübergabe sinniert Will: «Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich frage, warum sie (Miranda) das für mich tut.» Und damit ist er nicht allein. Auch als Leserin oder Leser stellt man sich die Frage, wie sich eine berufstätige Frau so ausschliesslich der Mission widmen kann, einem Mann zu helfen, dem sie zufällig beim Joggen begegnet ist. Die zunehmende, erotische Spannung zwischen den beiden allein macht es nicht plausibel. Ebenfalls im Dunkeln bleibt die Art und Weise, wie sich die Wissenschafter von dem Klon-Experiment das grosse Geld versprochen hätten, ohne dabei verhaftet zu werden.

Diese zuweilen fehlende Plausibilität verzeiht man dem Buch jedoch, denn es enthält Sprachwitz, Sprachspiel und Spannung. Etwas lange dauert es jedoch, bis das erste Shakespeare-Zitat fällt: Mirandas Anwalt liest Will den Anfang von «Richard III» vor, um ihn zu testen. Da befinden wir uns bereits auf Seite 120. Der Roman ist vieles gleichzeitig: Science-Fiction, Zivilisationskritik, Stadtführer und Krimi, kein Wunder bleibt da - vor allem in der ersten Hälfte - wenig Platz für die Shakespeare-Thematik.

Wyss gestaltet seinen Protagonisten witzig und clever, besonders poetisch wirkt Will aber nicht, auch schreibt er nicht. Vielleicht eine Konzession an die Debatte, wie wenig die Gene zur Persönlichkeit beitragen? Oder an die Diskussion, wer Shakespeare wirklich war? So oder so: Es könnte noch etwas mehr Shakespeare in diesem Shakespeare-Klon-Roman stecken.