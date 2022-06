Live-Moment Liebeserklärung auf der Bühne: Zeal & Ardor fanen im deutschen Fernsehen für den FCB «FCB, schiess e Goal»: Am Musikfestival Hellfest im französischen Clisson feuerte der Basel Sänger Manuel Gagneux den FCB an.

Zeigte seine Liebe zum FCB: Manuel Gagneux, Frontmann von Zeal & Ardor, hier bei einem Konzert in Basel. Roland Schmid

Den meisten Fans im Publikum dürfte der Moment gar nicht aufgefallen sein. Aus Basler Sicht war der Auftritt von Zeal & Ardor im französischen Clisson am vergangenen Donnerstag aber nicht nur aufgrund der Performance bemerkenswert. Die Basler Metal-Band feuerte während eines Konzerts am Musikfestival Hellfest den FCB an. «Mir wän gseh - FCB - schiess e Goal - goht ins Netz», schrie Frontmann Manuel Gagneux ins Mikrofon, als er den Song «Trust No One» spielte.

Das ganze Konzert inklusive Liebeserklärung an den Basler Fussballclub wurde von Arte aufgezeichnet und ist unten im Video zu sehen.