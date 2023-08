Lyrikdebüt Ein Daumenkino in Versform: Diese Baslerin beherrscht die Kunst des Nichtsagens Julia Rüegger weiss genau, welche Worte man braucht. Und vor allem: welche nicht. In ihrer Lyrik sucht sie nach Zwischenräumen und hebelt an Zeitachsen. Jetzt legt die Baslerin ihr Debüt vor.

Die Baslerin Julia Rüegger studierte literarisches Schreiben, Theater und Philosophie. Jetzt publizierte sie ihren ersten Lyrikband. Bild: Maria Patzschke

Dieser Band ist nichts für Ungeduldige. Obschon sein Umfang nur 88 fein bedruckte Blätter misst. Aber die Gedichte darin sind keine, die man im Vorbeigehen pflückt, keine Kalendersprüche zum Abreissen, keine Pointen zum Mitnehmen. Es ist aber auch nicht Poesie, die man tagelang verdauen und wiederkäuen muss. Vielmehr laden Julia Rüeggers Texte zum Innehalten ein, zum kurzen Stillstand, in dessen Leerraum sich ein Mikrokosmos auffalten kann. Wenn man denn Zeit hat, ihn zu erkunden.

«Einsamkeit ist eine Ortsbezeichnung» heisst das Lyrikdebüt der Baslerin, das im August beim Verlag Schiler & Mücke in Berlin erschien. Die 29-Jährige studierte literarisches Schreiben, Theater und Philosophie, ihre Texte publizierte sie regelmässig in diversen Magazinen, etwa im «Narr» oder «Glitter». Auch für die Basler Literaturautomaten steuerte sie päckchenweise Poesie bei – nun versammeln sich ihre literarischen Miniaturen endlich in einem Band.

Über Koordinaten und das Vergehen von Zeit

Diese muten zunächst als kompakte Bildabzüge der Gegenwart an, oft nicht länger als ein paar Zeilen. Doch in ihren Zwischenräumen erzählen sie deutlich mehr. Dort, im Nichtgesagten, verbergen sich ganze Geschichten, in Satzlänge blättert man durch Tage, Wochen oder Jahrzehnte wie bei einem Daumenkino. Darum erinnern die bebenden Fragmente auch gelegentlich an die Kürzestgeschichten von Ernest Hemingway, zum Beispiel wenn Rüegger – konsequent in Kleinbuchstaben – schreibt: «das herz es ist / ein kasperltheater / eine gothic-oper / ein taubenschlag».

Rüeggers Lyrik hebelt das Raum-Zeit-Kontinuum aus und führt an die Orte, die im Dazwischen liegen. Vielleicht tastet der Lichtstrahl deshalb so suchend über den Buchumschlag, als fände er den Titel nicht. So heisst es etwa im ersten Kapitel:

«unsere letzten fingerabdrücke sind im transit hinterlegt / im zoll von einem niemandsland ins nächste»

Und wie fast immer müssen die Worte einen Moment im luftleeren Raum hängen bleiben, bis sie sich erschliessen. Gegliedert ist der Band in neun Teile mit zuweilen kryptischen Überschriften wie «stundenzimmer für gespenster» oder «bienenhotel». Dort geht es dann um Häuslichkeit, um Naturbeobachtungen oder Fernweh.

Die Harmonie wird schon noch kommen

Der tastende Lichtstrahl steht sinnbildlich: In Rüeggers Lyrik bleibt vieles im Schatten. Bild: zvg

Diese Idyllen werden immer durch Störungen erschüttert. So nimmt zum Beispiel der Kavalier nach seinem Besuch die Hälfte des Rosenstrausses wieder mit: «die harmonie werde schon noch kommen / nur erzwingen könne man sie nicht», sagt er flapsig zum lyrischen Ich.

Die Sätze sind durchkomponiert, mal lang, mal kurz, ganz ohne Korsett. Wenn Rüegger von der Ferne schreibt, klingt es, als verfasse sie ein Reisetagebuch. Der Blick für die Realität ist allerdings so geschärft, dass er schon mit dem Fantastischen liebäugelt. Die Wortwahl erinnert zuweilen an die Basler Schriftstellerkollegin Simone Lappert, die wie sie am Literarischen Institut in Biel studierte.

Rüeggers Sprache kommt ohne Satzzeichen aus. Erfolglos sucht man nach einem Anker, an dem man sich mit den Augen festhalten kann. Das gibt dem Lesen einen neuen Rhythmus: Man eilt und stolpert zurück. Plötzlich tun sich Lücken auf, Leerräume, in denen man auf die nächsten Worte wartet. Manchmal kommen sie dann. Und manchmal muss man sie eben selbst suchen.