MCH Group Wechsel an der Spitze der Art Basel: Noah Horowitz ersetzt Marc Spiegler Der bisherige CEO der Art Basel, Marc Spiegler, wird die MCH Group verlassen. Das teilte das Unternehmen am Freitagmorgen mit.

Löst Marc Spiegler als CEO ab: Noah Horowitz. zvg / bz Zeitung für die Region

Die Art Basel erhält eine neue Leitung: Wie die Organisation am Freitagmorgen mitteilte, wurde Noah Horowitz zum neuen CEO ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Marc Spiegler an, der sich entschlossen habe, «die nächste Phase seiner Karriere in der Kunstwelt anzugehen».

Der neue CEO Horowitz wird bereits am 7. November zur Art Basel zurückkehren. Er war zuletzt bei Sotheby’s als Worldwide Head of Gallery & Private Dealer Services tätig. Horowitz hatte bei der Art Basel bereits in der Vergangenheit eine Leitungsposition inne. Er war von 2015 bis 2021 für den amerikanischen Ableger der Art Basel zuständig.