Museen Vier statt einer Million: Basler Kulturkommission fordert mehr Geld für die Provenienzforschung Die vom Regierungsrat vorgesehenen Mittel für die aktive Untersuchung potenziell belasteter Museumsbestände reichen nicht aus, sind sich die Basler Kulturkommission und die staatlichen Museen einig.

Das Museum der Kulturen Basel untersucht bereits heute aktiv die eigene Sammlung auf kolonial vorbelastete Exponate – darunter dieser Gedenkkopf eines Herrschers aus Benin. Bild: zvg/Omar Lemke

Die Ansage von Regierungspräsident Beat Jans war klar: 250’000 Franken jährlich sollten den fünf staatlichen Museen in Basel reichen, um ihre Sammlung auf Raubkunst und koloniale Exponate zu untersuchen. So sieht es der Ratschlag vor, den die Basler Regierung im Dezember des vergangenen Jahres veröffentlicht hat.

Nun zeigt sich: Das Vorhaben stösst in der parlamentarischen Kommission auf wenig Gegenliebe. Die Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rates (BKK) fordert von der Regierung eine deutliche Erhöhung der Beiträge an die Provenienzforschung. Das geht aus dem am Donnerstag publizierten Kommissionsbericht hervor.

Kommission fordert vierfache Summe

Die Kommission spricht sich im Bericht mit grosser Mehrheit für eine Erhöhung der Gelder von jährlich 250'000 auf eine Million Franken aus. Insgesamt würde sich die Rahmenausgabenbewilligung für die Jahre 2023 bis 2026 damit auf vier Millionen statt auf eine Million Franken belaufen.

«Die BKK ist sich bewusst, dass die Aufstockung der Mittel als hoch anmutet», heisst es im Bericht. Der Austausch mit den Direktionen der staatlichen Museen habe aber gezeigt, dass diese die zur Verfügung gestellten Mittel als «zu geringfügig» sehen. «Die BKK erachtet als kritisch, dass allen Beteiligten bereits heute bewusst ist, dass die Mittel nicht ausreichend sein werden, um den Verpflichtungen nachzukommen», so die BKK. «Es wäre fatal, wenn die Museen aufgrund zu geringer Mittel von der Provenienzforschung abgehalten würden.»

Tatsächlich kommt die Kritik der BKK nicht unerwartet. Bereits vergangenes Jahr betonte Anna Schmid, Direktorin des Museums der Kulturen, das Geld reiche für eine ernsthafte Untersuchung des Bestands niemals aus.