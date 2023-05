Museen Grosser Rat vervierfacht Beiträge an die Provenienzforschung Das vom Regierungsrat für die Provenienzforschung in Basler Museen vorgesehene Geld reiche nicht aus, darin war sich das Parlament am Mittwochmorgen einig.

Gehört zu den umstrittenen Objekten in einer Basler Sammlung: Gedenkkopf eines Herrschers aus Benin, ausgestellt im Museum der Kulturen Basel. Bild: Roland Schmid

Die Zahlen sind eindrücklich: Insgesamt rund 12,7 Millionen Objekte in den fünf staatlichen Museen in Basel sollen in den kommenden vier Jahren auf ihre Herkunft untersucht werden. Vorgesehen hatte der Basler Regierungsrat für diese Arbeit eine Million Franken für vier Jahre.

Das ist zu wenig, befand die Bildungs- und Kulturkommission (BKK) nach Rücksprache mit den staatlichen Museen. Sie forderte in ihrem Bericht eine Erhöhung der Mittel auf insgesamt vier Millionen Franken. Ein Vorhaben, das die Finanzkommission aufgrund der deutlichen Annahme in der BKK einstimmig absegnete.

Auch in der Debatte im Grossen Rat am Mittwochmorgen war das Unterfangen unbestritten. Sämtliche Parteien folgten der Forderung der BKK. «Provenienzforschung ist wichtig. Und Basel ist in der Schweiz die Museumsstadt», sagte Joël Thüring für die SVP. «Wenn es hier zu kritischen Fällen kommt, ist der Reputationsschaden gross.»

Regierungspräsident Beat Jans plädierte derweil dafür, den Betrag zu verdoppeln statt gleich zu vervierfachen. «Wir wollen nicht kurzfristig Know-How ausbauen, das uns später wieder verloren geht», so die Begründung. Vergebens: Der Rat folgte mit 87 Ja- zu 2 Nein-Stimmen dem Antrag der BKK.