Museum Tinguely Knusper, knusper, knäuschen, wen gruselt’s in meinem Häuschen? Roger Ballen verwandelt die existenziellen Nöte der weissen Unterschicht Südafrikas in eine beklemmende Laufgeisterbahn.

Alles im Eimer: Installation von Roger Ballen im Museum Tinguely. Bild: zvg / Felix Scharff

Man würde ja gerne helfen, aber da lässt sich wenig machen: Die Frau steckt klagend in einer Mülltonne fest und rührt sich nicht. Dass es nur eine Kleiderpuppe ist, mildert die Beklemmung kaum. Im Kabäuschen nebenan spült eine Toilette, auch dort sitzt jemand, einen Kübel mit fratzenhaftem Smiley über dem Kopf. «Immerhin fliessendes Wasser», kommentiert Roger Ballen, der seine verstörenden Installationen in einer unheimlichen Bretterbude arrangiert hat.

Die widerborstige Kunst des US-Amerikaners, der seit über 50 Jahren in Südafrika lebt und nun im Museum Tinguely ausstellt, schreit förmlich nach einem Desinfektionsspray. Oder einer Triggerwarnung: Dass sein Gruselambiente wie der Direktimport aus einem Albtraum wirkt, freut den 73-jährigen Fotografen. «Das ist ein gutes Zeichen», sagt er. «Meine Kunst macht Eindruck – keine Selbstverständlichkeit heutzutage.» Und wenn sie verunsichere, umso besser. «Was macht uns Angst und weshalb? Darüber lohnt es sich nachzudenken.»

Roger Ballen. Bild: zvg / Felix Scharff

Masken, mumifizierte Tiere, Mannequins: Der Hang zum makabren Spektakel und zur existenziellen Verunsicherung des absurden Theaters ist unübersehbar. «Meine Werke sind psychologische Repräsentationen», sagt Ballen, der während der bewegten Sechzigerjahre Psychologie studierte und das Woodstock-Festival fotografisch dokumentierte. «Sie lassen sich schwer in Worte fassen.» Stets bewege sich seine Arbeit im Spannungsfeld zwischen Ordnung und Chaos, Antworten gebe es keine. «Es ist die Angst vor der Leere, die Wissenschaft und Religion antreibt», sagt Ballen. Die Leere gibt auch seiner Ausstellung «Call of the Void» ihren Titel.

Ausgangspunkt für Ballens Arbeit ist eine Fülle biografischer Erfahrungen. Nach diversen Film- und Kunstklassen begab sich der Fotograf in den Siebzigerjahren auf eine Weltreise, die ihn erstmals nach Südafrika führte, wo er seine zukünftige Frau kennenlernte. Da er nicht als kommerzieller Fotograf arbeiten wollte, schloss er ein Geologiestudium ab, um in Südafrika als Prospektor arbeiten zu können. «Das Land ist das Saudi-Arabien der Mineralien», erklärt der Künstler seinen Karriereschritt.

Wie Fische in tiefem Wasser

Vor Ort dokumentierte er das Leben der Minenarbeiter und des weissen Prekariats, von dem Europa vornehmlich durch die kaputten Musikvideos der südafrikanischen Rap-Rave-Formation Die Antwoord Kenntnis genommen hat. Und für die Roger Ballen bei «I Fink U Freeky» Regie führte.

«Ich verfolge keine politische oder sozialkritische Agenda», sagt der Künstler, dessen Ausstellung «Call of the Void» in Dialog mit Jean Tinguelys «Mengele Totentanz» tritt. Weisse Armut und Randständigkeit, die ihm in Südafrika begegnen, prägen seine Kunst. «Ich habe selber in solchen Hütten gearbeitet», sagt Ballen, «ich fühle mich hier zuhause.»

Seinen Kunstwerken verleihe die Installation als Ausstellungsraum zudem grössere Präsenz: «Es ist wie mit Fischen, die sind im Ozean auch schöner als an Land.» Das Meer, in dem Ballen abtaucht, ist allerdings abgründig tief. Da gibt es auch Platz für Ungeheures.