Museum Tinguely Zurück an den Absender: In der Solitude littert der Mülleimer gleich selbst Mit der Ausstellung «Territories of Waste» macht das Museum Tinguely die unliebsamen Hinterlassenschaften der Zivilisation zum Thema.

Eric Hattans «Jet d'Oh!» spuckt wieder aus, was hineingeworfen wird. zvg / Claude Joray

Mülleimer sollen Littering verhindern, schon klar. Aber dass sie selber littern? Ausgedacht hat sich das der Künstler und Wahlbasler Eric Hattan, der auf dem Gelände der Solitude seine «Jet d'Oh!» installiert: Abfall, der achtlos in der Tonne landet, wird nach einem zeitlichen Zufallsprinzip wieder herauskatapultiert.

Die hintersinnige «Popp»-Art ist Teil der aktuellen Ausstellung im Museum Tinguely mit dem ominösen Titel «Territories of Waste,» die von der Kunsthistorikerin Sandra Reimann kuratiert wurde und anhand von 27 historischen und zeitgenössischen Positionen unser Verhältnis zum Güsel befragt. Wobei es längst nicht nur um Müllbeseitigung geht, die Thematik springt uns in verschiedensten geopolitischen Bezügen an.

«Verschmutzung kann als Markieren verstanden werden», erläutert Reimann, «und stellt damit auch eine Form von Gewalt dar.» Wenn Hattans Mülleimer Unrat spuckt, wird das Reinigungspersonal aktiv. Diese im Verwaltungsjargon als «Maintenance» bezeichnete Arbeit wird global verrichtet und bekräftig alte Hierarchien: Konsumiert wird in der Ersten Welt, entsorgt überall sonst.

Video aus der Verbrennungsanlage

«Muss Kunst immer neu sein?», fragte sich die US-Amerikanerin Mierle Ladermann Ukeles deshalb schon zu Beginn der Siebzigerjahre. Sie erklärte die Maintenance- und Care-Arbeit, die sie als junge Mutter übernehmen musste, kurzerhand selbst zur Kunst und entwickelte rund um die Müllabfuhr und -verarbeitung Performances. Die Londonerin Eloise Hawser verfolgt diese Stossrichtung weiter und filmt aus dem Führerstand einer Kehrichtverbrennungsanlage, wo sich gewaltige Krangreifer in die Müllberge senken.

So divers und vielfarbig diese Abfälle sind, so abwechslungsreich gestaltet sich auch die Ausstellung mit ihren konzeptionellen, performativen und spekulativen Arbeiten, die Skulptur, Fotografie und Video umfassen. «Das dynamisch Vermischte ist eine Charaktereigenschaft von ‹waste›», erklärt Kuratorin Reimann, weshalb man die Positionen zu einer Art Landschaft angeordnet habe.

Fischschwarm aus Bombensplittern

Neben bedenkenswerten Arbeiten etwa zu den Folgen von Fukushima oder den prekären Arbeitsverhältnissen in den kongolesischen Cobaltminen gibt es auch verspieltere, deswegen aber nicht eindrücklichere Beiträge: Anca Benera und Arnold Arnold Estefán etwa bringen den Sand der Normandie mit einem Magneten zum Tanzen: In ihm stecken seit der Landung der Alliierten noch immer metallische Bombensplitter, die sich im Kraftfeld wie ein Fischschwarm neu ausrichten.

«Territories of Waste» ist übrigens die letzte Sonderausstellung, die im Erdgeschoss des Museum Tinguely stattfindet, künftig soll dort die Sammlungspräsentation zur Geltung kommen. Museumsdirektor Roland Wetzel führt ökologische Gründe für den Wechsel an, könne so doch an Ausstellungsarchitektur gespart werden. Wetzel: «Wir analysieren unseren Ressourcenverbrauch und möchten ein neues Bewusstsein schaffen.»