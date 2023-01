Musical Die Katzen tanzen zum letzten Mal in Basel, doch die Choreografin verspricht: «Ich trage das ‹Cats›-Erbe weiter» Das Musical «Cats» wird zum letzten Mal im Musical Theater Basel aufgeführt. Choreografin Chrissie Cartwright erzählt, warum es auch heute noch aktuell ist.

Bereits 2005 gastierten die Katzen in Basel. Damit ist nun Schluss. Bild: Keystone/Markus Stuecklin

Es war eines der Musicals, das in der Region vor bald dreissig Jahren einen regelrechten Musicalboom auslöste. 1994 kamen die «Cats» erstmals nach Basel. Nun ist damit Schluss: Das Musical gastiert zum letzten Mal in der Region; aus dem Theatersaal soll eine Schwimmhalle werden. Das Stück allerdings sei noch lange nicht veraltet, sagt Choreografin Chrissie Cartwright im Interview.

Chrissie Cartwright, was mögen Sie an «Cats» ­besonders?

Chrissie Cartwright: «Cats» ist mit keinem anderen Musical zu vergleichen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich, es sei eine Kindershow. Da war mir noch nicht bewusst, was die ­Geschichte eigentlich erzählt. Heute weiss ich: Es geht um Vergebung und Erlösung.

Um Vergebung?

In «Cats» geht es darum, wie eine Katze von ihrer ursprünglichen Gemeinschaft wieder aufgenommen wird, nachdem sie in die weite Welt aufgebrochen ist, um Erfolg zu suchen. Im Song «Memory» heisst es: «If you touch me, you’ll understand what happiness is.» («Wenn du mich berührst, wirst du verstehen, was Glück bedeutet.»)

Wie interpretieren Sie diese Zeilen?

Sie lassen sich so interpretieren, dass sich unser Leben verändert, wenn wir uns bemühen, einander zu erreichen. Schaue ich Nachrichten, frage ich mich tagtäglich, warum sich die Menschen so verhalten, wie sie es tun. Nicht jeder kann jeden ­mögen. Aber ich kann jedem vergeben.

Was heisst das konkret?

Heute bin ich mir der Bedeutung von Vergebung stärker denn je bewusst. Und für eine solche kann ich auch etwas unternehmen. Denn erst wenn ich mitfühlend bin und den anderen respektiere, kann ich mein Gegenüber wirklich verstehen. Unabhängig davon, ob er oder sie mich mag.

Chrissie Cartwright. Bild: zvg

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der einstigen «Cats»-Choreografin Gillian Lynne?

Gillian Lynne hatte eine Choreografie von mir gesehen und Empfehlungen eingeholt. Sechs Monate später holte sie mich an Bord. Zunächst arbeitete ich neben ihr, um alle Rollen zu lernen und zu verstehen. Gillian wollte sichergehen, dass ich ihre Choreografie auch ohne sie reproduzieren kann. Meine Aufgabe ist es, dem Erbe von Gillian immer wieder neues Leben einzuhauchen. Zumal ihre Arbeit vor Kraft strotzt.

Wo und wie können Sie bei Ihrer Arbeit Kreativität zeigen?

Manchmal werde ich gefragt, ob es denn nicht langweilig sei, die Show immer und immer wieder zu reproduzieren. Meine Antwort: «Nein, nie.» Keine Aufführung von «Cats» ist wie die nächste.

Warum nicht?

Mit meinem Team suche ich stets nach interessanten neuen Darstellerinnen und Darstellern, dadurch bleibt die Show frisch. Ein sorgfältiger Castingprozess ist enorm wichtig. Die fast einjährige Tour mit acht Vorstellungen pro Woche ist anspruchsvoll und auch ein Abenteuer. Wer bei diesem mit von der Partie sein will, muss eine intensive Vorbereitung durchlaufen.

Wie sieht diese aus?

Das Training erfordert verschiedene Fähigkeiten: Man muss auf hohem Level tanzen und gleichzeitig singen können. Damit es nicht zu Verletzungen kommt, ist hohe Disziplin gefragt. Neben dem Flair für das Stück muss auch die Technik stimmen. Tänzerinnen und Tänzer können heute oft gut singen, wodurch sie bessere Jobchancen besitzen.

Wie verwandeln sich die Tanzenden zu Katzen?

Bei den Proben sage ich stets: «Du musst die Katze erforschen.» Schliesslich suche ich nicht nach cartoonartigen ­Darstellungen von Katzen. Um sich in die Katzenrolle einzufühlen, braucht es Improvisation und Imagination. Es geht darum, das Detail einer bestimmten Katze, das Aussergewöhn­liche also, zu suchen. Erst wenn wir das gefunden haben, arbeiten wir an der Rollencharakteristik.