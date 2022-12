Musik Den Advent in den Ohren: Diese Konzerte bringen die Weihnachtszeit in der Region Basel zum Klingen Im Dezember bieten die Musizierenden der Region ein reichhaltiges Programm an Konzerten. Bei einigen kann das Publikum gar mitsingen.

Die vorweihnachtliche Stimmung ist in Basel spürbar. Archivbild: Roland Schmid

In der Stadt weihnachtet es bereits kurz vor dem zweiten Advent: Die Weihnachtsbeleuchtung erhellt in der dunklen Jahreszeit die Strassen mit warmem Licht. Der Weihnachtsmarkt ist im Gange und zieht Besucherinnen und Besucher mit seinen Gerüchen und handwerklichen Arbeiten an. Und auch für die Ohren ist der Kalender in der Weihnachtszeit voll.

Aussergewöhnlich ist das Konzert des Sinfonieorchesters am 18. Dezember um 11 Uhr. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach singt nicht nur das La Cetra Vokalensemble mit Gesangssolistinnen und -solisten, ans Notenblatt wird auch das Publikum gebeten. «Weihnachten bedeutet zusammenkommen», heisst es in der Ankündigung. Deswegen soll zusammen gesungen werden.

Barock, Jazz, Humor: Weihnachtliche Musik zeigt verschiedene Facetten

Zur Vorbereitung findet am Tag des Konzerts eine Probe für alle Interessierten statt, das Notenblatt ist im Foyer des Stadtcasinos erhältlich und steht zum Download auf der Website zur Verfügung. Nebst diesem «Mitmachkonzert» bietet das Sinfonieorchester im Dezember verschiedene weitere weihnachtliche Konzerte.

In der Adventszeit erklingen auch viele andere Lokalitäten der Region.

3. und 4. Dezember: Das nächste Aufblühen

Mit «Singing Garden» erinnert das Neue Orchester Basel heute um 20.15 Uhr (Katholische Kirche Aesch) und morgen (Martinskirche Basel) um 17 Uhr gemeinsam mit dem Blockflötisten Maurice Steger in der dunklen Jahreszeit daran, dass es ohne Winter keinen Frühling gäbe. Jedes Stadium trage bereits das nächste Aufblühen in sich. Gespielt werden barocke Werke sowie das namensgebende Stück «Singing Garden» von Toshio Hosokawa.

4. Dezember: Eine «grosse Familie» singt

Zum Mitsingen eingeladen werden auch die Gäste des Adventskonzerts der Knabenkantorei, wenn zum Schluss das «O du fröhliche» angestimmt wird. «Als grosse Familie» singt die Knabenkantorei am Sonntag um 18 Uhr aber zuerst verschiedene Stücke im Basler Münster. Gesungen wird der «Psalm 100» und romantische Weihnachtsmusik. Die Jüngsten zeigen eine halbszenische Aufführung von Carl Orffs Weihnachtsgeschichte.

16. Dezember: Gesang im Treppenhaus

Das Historische Museum hat ebenfalls ein weihnachtliches Programm auf die Beine gestellt. Darunter ein offenes Singen, das heuer bereits zum vierten Mal stattfindet. Man kann am 16. Dezember von 16 bis 17 Uhr im geschmückten Treppenhaus im Haus zum Kirschgarten gemeinsam englische und deutsche Weihnachtslieder singen.

17. Dezember: Humorvolle Weihnachten

Auf humorvolle Art bringt die A-cappella-Band Bliss Weihnachtslieder auf die Bühne. Die fünf Musiker machen um 20 Uhr am 17. Dezember auf ihrer Tournee durch die Schweiz auch im Basler Musical Theater Halt und möchten mit «Merry Blissmas» sogar Weihnachtsmuffel in Stimmung bringen.

18. Dezember: Mendelssohn, Bruckner und Bach im Münster

Am vierten Advent um 18 Uhr bespielen die Sängerinnen und Sänger der Basler Münsterkantorei gemeinsam mit dem Collegium Musicum Basel das Münster mit Stücken von Felix Mendelssohn und Anton Bruckner sowie von Johann Sebastian Bach und Igor Strawinsky.

22. Dezember: Weihnachtlicher Jazz

Alle Jahre wieder findet im Kloster Dornach am 22. Dezember das Christmas Jazz Special statt. Cécile Verny singt um 18.30 Uhr gemeinsam mit einer Band weihnachtliche Jazzsongs und interpretiert diese «erfrischend neu und mit einem Augenzwinkern», wie es in der Ankündigung heisst. Vor dem Konzert gibt es ausserdem Glühwein und Guetzli im Kreuzgang.