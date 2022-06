Musikförderung «Das Versteckspiel ist zu Ende», sagt die Basler IG Musik 4000 Unterschriften in knapp drei Monaten: Die Initiative für mehr Musikvielfalt der IG Musik legt einen Glanzstart hin.

Caroline Faust und Victor Moser überreichen im Basler Rathaus die Unterschriften an Staatsschreiberin Barbara Schüpbach. zvg Gaspard Weissheimer

18 Monate hätte die IG Musik Zeit gehabt, um 3000 Unterschriften für ihre ­Initiative für mehr Musikvielfalt zu sammeln. Nach nur drei Monaten konnten gestern im Basler Rathaus 4000 Unterschriften an Barbara Schüpbach, Leiterin der Staatskanzlei, überreicht werden.

Victor Moser von der IG Musik zeigt sich freudig überrascht: «Dass wir in so kurzer Zeit weit mehr als die nötigen Unterschriften sammeln konnten, hätten wir nie gedacht.» Als Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern habe man schliesslich keine Partei im Rücken.

«Das Missverhältnis ist krass»

Dass der Ruf nach einer ausgewogeneren Förderung des hiesigen Musikschaffens bei der Bevölkerung auf Anklang stösst, habe ihn hingegen nicht erstaunt: «Das Missverhältnis in der aktuellen Musikförderung ist krass. Die Gespräche während der Unterschriftensammlung haben es nochmals bestätigt: Viele Baslerinnen und Basler können die heutige Praxis nicht nachvollziehen.»

«Es gebe in Basel traditionell eine grosse Verbundenheit zwischen Institutionen und Politik», so Moser. Deswegen sei es auf der politischen Ebene bis jetzt auch auffällig still gewesen. Aber: «Mit der Einreichung unserer Initiative ist dieses Versteckspiel zu Ende.»

Die IG Musik hofft nun auf eine «wirkliche Veränderung». Deshalb feiere man den ersten Erfolg nicht zu lange. Denn nun stünden Diskussionen an: «Jetzt müssen alle beteiligten Player endlich Position in dieser explosiven Debatte beziehen.»