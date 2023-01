Musikserie Eine Drehscheibe für die neue Schweizer Volksmusik Diesen Donnerstag startet in der Markthalle die achte Ausgabe der Musikserie «Swiss Market Place». Im Fokus stehen wiederum innovative Klänge aus der Schweiz.

Der Reigoldswiler Örgelispieler Florian Gass eröffnet die diesjährige Reihe. Bild: zvg

Als Sulp 2015 ihre CD «Swiss Market Place» tauften, war das Publikum vom Gebotenen in der Markthalle angetan. Was diese dazu veranlasste, das Trio zu bitten, für die «neue Schweizer Volksmusik» eine eigene Reihe auf die Beine zu stellen. Sulp (Swiss Urban Ländler Passion) sagten spontan zu und machten sich daran, das Vorhaben in Zusammenarbeit mit dem Alphornisten Balthasar Streiff und den Markthalle-Machern in die Tat umzusetzen.

Mittlerweile hat sich die nach dem Album benannte Musikserie längst etabliert und startet diesen Donnerstag in die achte Saison – mit dem Eröffnungskonzert des Reigoldswiler Örgelispielers Florian Gass.

Ein Treff von Musizierenden der Schweizer Volksmusik

«Wir verstehen unsere Reihe nicht zuletzt als Drehscheibe der Szene», erzählt Hannes Fankhauser, der sich bei Sulp für Kontrabass, Alphorn und Tuba verantwortlich zeigt. In den ersten beiden Jahren habe sich das Programm auf drei Konzerte von Sulp beschränkt, zu denen man musikalische Gäste eingeladen habe. «Danach haben wir das Angebot nach und nach erweitert», erinnert sich Simon Dettwiler, Schwyzerörgeli-Spieler von Sulp.

Simon Dettwiler, Co-Organisator «Swiss Market Place». Bild: Matthias Willi

Laut Fankhauser zeichnet sich «Swiss Market Place» durch unerwartete Begegnungen unter Musikern aus. «Bei uns soll das Publikum nicht nur traditionelles Material, sondern vorwiegend Innovatives zu hören bekommen.»

Diesem Ansinnen huldigt denn auch das diesjährige Programm, das sich aus fünf Doppelkonzerten plus einer Stubete zusammensetzt. Bei Letzterer handelt es sich um einen Treff von Musizierenden der Schweizer Volksmusik, bei dem sich auch Platz für andere Stilgattungen findet. «Es ist ein Event, den wir als Forum für die Szene verstehen», betont Dettwiler und ergänzt: «Wir wählen die Auftretenden an der Stubete nicht aus, sondern nehmen bloss deren Anmeldungen entgegen – so lange es Platz hat.»

Bereits 250 Mitwirkende an der Stubete

Während die sechsstündige Stubete, für die sich dieses Jahr bislang 45 Formationen und über 250 Mitwirkende eingeschrieben haben, für die Besuchenden gratis ist, kosten die Konzerte am Abend Eintritt. «Dementsprechend strömen die Leute vor allem in die Stubete, aber auch die einzelnen Auftritte ziehen rund 100 Leute an», weiss Fankhauser. Was beweist, dass moderne Volksmusik selbst im urbanen Basler Umfeld ihr Publikum findet. Finanziert wird «Swiss Market Place» namentlich von den Lotteriefonds der beiden Basel sowie von Stiftungen. «Bislang ist es in etwa finanziell aufgegangen», hält Dettwiler fest.

Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Betreiber der Musikreihe viel unentgeltlichen Aufwand leisten und auf manch Wünschenswertes – wie eine eigene Website oder verstärkte Werbemassnahmen – aus Kostengründen verzichten. «Wir sind schon froh, dass wir die Coronajahre soweit gut überstanden haben», so Fankhauser. «In jener Zeit haben wir unser Angebot tendenziell reduziert, jetzt melden wir uns mit einem starken Programm zurück.»