Musiktheater Der subversive Klang des Alls: Das Neue Theater verbindet Musik und Quantenphysik Das Neue Theater Dornach nimmt das Stück «Tochter aus Elysium» von Joël László wieder auf. Das von Jonas Darvas inszenierte Feuerwerk an ungehörten Klängen, Akrobatik und klugen Texten fesselt.

Nicola Vicentino (rechts, stehend) und die Voces Suaves scharen sich um das Arciorgano. Bild: zvg/Lucia Hunziker

Der Protagonist ist eine Klangmaschine. Das von Nicola Vicentino (1511–1572) erfundene Arciorgano wurde von Bernhard Fleig rekonstruiert. Das Instrument, das 36 Töne pro Oktave hat, wird im Neuen Theater zur Projektionsfläche für zentrale Fragen. Birgt es Symmetrie, Harmonie und Sinngebung oder Asymmetrie und ewig unstillbare Sinnsuche?

Die Performance von Jonas Gygax, Robert Baranowski und Florentine Krafft ist faszinierend. Das Vokalensemble Voces Suaves versetzt das Publikum mit seinem vielstimmigen Gesang buchstäblich ins akustische Paradies, und das Arciorgano löst einen seltsam seligen Schauer aus.

Eine Geburt als Kippmoment

Am Anfang ist Nicola Vicentino noch in seine geniale Vision versunken. Die Handlung ist in die mythische Vorzeit der Antike zurückversetzt. Vicentino wird zu Hephaistos, Gott des Feuers und Sohn von Zeus und Hera. Der Erfinder ist im Mythos mit Aphrodite verheiratet. Plötzlich ertappt er Aphrodite und den Kriegsgott Ares bei einem Seitensprung. Die schnippische Aphrodite wird schwanger. Doch wer ist der Vater? Ist es Hephaistos Vicentino, das Genie, oder der erzdumme Ares?

Die Geburt der Tochter Harmonia ist der Kippmoment des Stücks. Das ungewollte Kind erscheint in Form des Arciorgano. Hier kommen jüdische Mystik und antike Mythologie zusammen. Letztere wird nicht erzählend auf die Bühne gebracht, sondern in Texten des satirischen Göttergesprächs «Aphrodite und Ares» von Lukian von Samosata.

Göttliche Begrenzung oder gefährliche Unendlichkeit?

Vicentino Hephaistos gerät zunehmend in einen Taumel, nachdem die Geburt sein Arciorgano erscheinen lässt. Ein mystischer Hohlraum tut sich auf, ein Kosmos unendlich kombinierbarer Töne. «Ohne sie, meine Orgel, ohne diesen Engel der Instrumente», schreibt Vicentino, «wird es niemals Frieden geben.» Ares dagegen hält das Instrument für eine Waffe.

Kippmoment: Der Zugang zur magisch-kosmischen Klangmaschine öffnet sich. Bild: zvg/Lucia Hunziker

Plötzlich biegt das Stück ab in die Gegenwart, ins Teilchenbeschleunigungszentrum CERN und zur Quantenphysik. Es geht um die Weltformel, um die Theorie der Supersymmetrie. Vicentino verwandelt sich in einen irren Egomanen. Er will als neuer Schöpfergott die Elemente der Welt aufbrechen und neu zusammensetzen. Ist das Arciorgano die unnütze Erfindung eines verrückten Genies oder die Vorwegnahme der noch zu entdeckenden Weltformel, die absolute Schönheit verspricht?

Beeindruckende Ensembleleistung

Vicentino Hephaistos erklärt, das Arciorgano bringe «das Elysium der Musik», einen «Zustand des Schlummers der Seele»: «Endlosigkeit», womit er auf die von der Kirche verdammte These vom «unendlichen Weltall» von Girolamo Savonarola anspielt, der als Ketzer umgebracht wurde. Was die Zukunft bringt, bleibt offen.

Jonas Gygax leistet mit seinen langen Textpassagen und seinem flexiblen Spiel eine Parforceleistung, ebenso Robert Baranowski, dem selbst während seiner vielen Liegestützen die Puste für seinen Monolog nicht ausgeht. Florentina Krafft ist die perfekte Besetzung der ambivalenten Aphrodite.

Das Ensemble Voces Suaves unter der Leitung von Johannes Keller ist unverzichtbar für dieses Paradestück über die Bestimmung der Menschheit. Jonas Darvas, zuständig für Regie und Bühne, hat dieses Stück wie aus einem Guss inszeniert. Kurz: Es ist ein Theaterabend über Zeit, Raum und Sinn, den man sich nicht entgehen lassen sollte.