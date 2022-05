Nachruf auf Hans A. Jenny Er kannte Basel wie seine Westentasche Hans A. Jenny war Journalist, Vater und Tierfreund. Nun ist er im Alter von 90 Jahren verstorben. Ein Nachruf.

Der Tod war für ihn eine tröstliche Expedition: Hans A. Jenny. zvg/Sabina Droll

Bücherwurm, Bibliothekar, Journalist, Redakteur, Theaterkritiker, Poet, Referent, Reisender, Wienkenner, Stadtführer, Musikliebhaber, Enthusiast, Nostalgiker, Preisträger, Autor, Napoleonverehrer, Vater, Ehemann, Freund, Patriot, Tierfreund: Das bewegte Leben des 1931 in Riehen geborenen Hans Albert Jenny zu beleuchten, ist schier unmöglich.

Sein Charakter war ein schillerndes, faszinierendes Mosaik. In seinem Herzen war Jenny voll und ganz Journalist, schrieb für verschiedene Medien, war Chefredakteur und harscher, aber fairer Theaterkritiker. Er hatte ein Faible für Recherchen und den Blick für Details. Daraus entstanden schon bald kulturhistorische Publikationen, die auf der Gabe dieser Basis und des damit erworbenen Wissens weit in vergangene Epochen zurück reichen.

1993 erhielt er den Kulturpreis der Basellandschaftlichen Kantonalbank, zwei Jahre später den Kulturpreis der Gemeinde Riehen. 2002 wurde er Ehrenbürger von Tecknau. Dort führte Jenny in «Soirées sentimentales» Besucher und Besucherinnen durch seine rund 120’000 Bände umfassende Bibliothek, die Bücher und Dokumente sämtlicher Wissensgebiete umfasst.

Hausgötter Goethe und Napoleon

Jenny war Ehrenmitglied der Internationalen Robert Stolz Gesellschaft. Goethe und Napoleon zählten zu seinen Hausgöttern – er verehrte sie. Napoleon widmete er sogar ein kleines Museum. Ebenso ein besonderes Kabinett über die Schicksale berühmter Frauen. Zu besichtigen waren auch Spezialkollektionen zu den Themata «Schweizer Originale», «Wien und Wiener Walzer», «Friedhöfe» sowie «Tabu Tod».

Als Referent dozierte er an Volkshochschulen in der Schweiz und im Ausland. Beliebt waren seine Stadtführungen «Geheimnisse des alten Basels» und die «pietätvollen Promenaden» über die Friedhöfe in Basel, Bern, Zürich und Freiburg im Breisgau. Beim «Rendez-Vous am Grabstein» erzählte er über interessante Schicksale.

Er kannte Basel und unsere Region so gut wie seine Westentasche. Wie strahlte er, als ihm der Privatsender regioTVplus vor fünf Jahren angeboten hatte, mit ihm historische Sendungen aufzunehmen, an denen er bis kurz vor seinem Tod mitwirkte. Am Schluss kamen so über 200 Kurzdokumentationen zusammen, die allesamt auf YouTube und den Archiven des regioTVplus abgerufen werden können.

Endlich keine Konferenzen mehr

Mit all dem und darüber hinaus erarbeitete sich Jenny im Laufe seines langen Lebens den Ruf eines geistreichen, leidenschaftlichen und humorvollen Kulturvermittlers. So begeisterte er Tausende von Menschen.

Am Ostermontag hat das irdische Schaffen von Hans A. Jenny sein Ende genommen. Er ist nun aufgebrochen in eine tröstliche Expedition, auf den Weg in die Ewigkeit. In seinem letzten, noch nicht veröffentlichten Buch «Das Beste kommt noch!» freut er sich einfach: keine Konferenzen, Diskussionen, kein Blabla mehr – nur noch geistig-seelische Substanz, Ruhe und Beschaulichkeit, Frieden und Güte. Staunend erahne ich die Zeitlosigkeit. Hier oben sind wir funkelnde Sterne, Geister, lebende Seelen…