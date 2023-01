Nachruf Basler Künstler Carlo Aloe ist gestorben Am ersten des neuen Jahres starb der in Basel wohnhafte Künstler Carlo Aloe. Er wurde 83 Jahre alt.

Ein Werk Carlo Aloes: 2000, 2-teilig, 120 x 80 cm, Öl auf Leinwand, Ausschnitt. Zvg / WOZLVE

Als stillen aber aufmerksamen Beobachter beschreibt ihn die «Basler Zeitung» in ihrem Nachruf, als «Menschenfreund und Lebensgeniesser». Der Künstler Carlo Aloe ist am 1. Januar 2023 im Alter von 83 Jahren verstorben. 1939 wurde er in Neuenburg geboren, 1962 kam er nach Basel. Er habe sich 1967 den Protesten der «Farnsburg-Gruppe» angeschlossen, am liebsten habe er aber für sich in seinem Atelier gearbeitet.

Dort entstanden eigenwillige Werke, die er in manch Galerie ausstellen konnte. Seine Liebe für den Film sei dabei in seine Arbeiten eingeflossen, wo er Formen und Farben übereinanderzulegen pflegte.