Nachruf Er war der Doyen des Schweizer Kunsthandels: Zum Tod von Eberhard W. Kornfeld Am Donnerstag ist der Basler Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld in seinem 100. Lebensjahr in Bern gestorben.

2017 schenkte Kornfeld (r.), hier im Bild mit Museumsdirektor Josef Helfenstein, dem Kunstmuseum Basel ein Werk von Ernst Ludwig Kirchner. Bild: Martin Toengi

Ein Besuch im Büro seiner Galerie Kornfeld in Bern war in mehrfacher Hinsicht ein Erlebnis: Da war der namensgebende Doyen des Kunsthandels in der Schweiz, der auf fesselnde und ausgesprochen humorvolle Art so viel Spannendes über Kunst und über Künstler zu erzählen wusste. Und da waren die wie beiläufig an die Wände gelehnten Leinwände, die anderswo unter austarierten klimatischen Verhältnissen in Tresoren aufbewahrt würden: Gemälde von Sam Francis, Fernand Léger oder Ernst Ludwig Kirchner, von Künstlern, mit denen er persönlich befreundet war oder für die er sich als Händler und als Mäzen stark engagierte.

Mit einem kapitalen Gemälde von Kirchner, («Stafelalp, Rückkehr der Tiere» von 1919) kam Kornfeld zum Beispiel 2017 in seine Geburtsstadt Basel, um es dem Kunstmuseum zu schenken, das seiner Ansicht nach zu wenig Kirchner in der Sammlung hatte. Ein paar Jahre zuvor hatte er demselben Museum eine wunderbare Sammlung an Rembrandt-Drucken geschenkt – ebenfalls mit dem hintersinnigen Gedanken, auch im Sinne eines Anschubs Lücken in der ihm wohlbekannten Sammlung des Basler Museums zu schliessen.

Kornfeld war Vollblut-Berner mit Basler Wurzeln oder je nach Lesart Heimwehbasler mit Berner Arbeits- und Wohnsitz. 1951 übernahm er von August Klipstein die damals bereits weitum bekannte Galerie im stattlichen Herrensitz an der Laupenstrasse, die er später zu einem der wichtigsten Kunsthandels- und Auktionshäuser Europas ausbaute. Er handelte mit Werken, die sich wie das Who is Who der frühen und klassischen Moderne lesen. Er war Mitgründer des Kirchner-Museums in Davos, Ehrendoktor der Universität und Ehrenbürger der Stadt Bern.

Und er musste sich 2013 dagegen wehren, in den Strudel des Gurlitt-Falls hineingezogen zu werden, was ihm nach anfänglich negativen Schlagzeilen denn auch gelang.

Eberhard W. Kornfeld blieb seiner Geburtsstadt Basel stets verbunden. Er machte zusammen mit seinem Militärdienstkameraden und Freund Jean Tinguely Fasnacht im Vortrab der Clique Kuttlebutzer. Hier pflegte Ebi, wie man ihn nannte, viele weitere Freund- und Bekanntschaften – unter anderem auch mit Ernst Beyeler (1921–2010), mit dem er zu Lebzeiten den Titel des Doyens des Kunsthandels in der Schweiz teilte.