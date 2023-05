Nachruf Hannes Vogel hat Basel zu seinem luftigsten Wegzeichen verholfen Der Bündner Künstler Hannes Vogel hat markante Spuren in Basel hinterlassen. Am letzten Sonntag ist er 84-jährig gestorben.

Das «Wegzeichen» am Basler Volta-Kamin entstand im Jahr 1979. Bild: zvg / Kenneth Nars

Für den 1938 in Chur geborenen Künstler Hannes Vogel war Basel während Jahrzehnten der Lebensmittelpunkt. Ende der 1980er-Jahre verlegte er seinen Arbeitsort nach Mathon, Graubünden. Das dortige Turmhaus regte ihn mit seiner Geschichte nicht nur zu künstlerischen Recherchen an, sondern avancierte nach der endgültigen Übersiedlung im Jahr 2004 zum Epizentrum des Künstlerpaars Hannes und Petruschka Vogel, wo ein umfangreiches und international bekanntes Werk geschaffen wurde, das über fünfzig Werke für den öffentlichen Raum in der Schweiz, aber auch in Graz, Bruck an der Mur oder in Salzburg umfasst.

In seinem frühen Schaffen beschäftigte sich Hannes Vogel mit dem Fernsehen als einem Ort des öffentlichen Raumes und schuf mit einfachen technischen Mitteln Arbeiten, welche die politischen und sozialen Implikationen des Phänomens thematisierten. Vogel gilt als Pionier der Videokunst in der Schweiz. Mit Gérald Minkoff und Muriel Olesen (Gruppe Video-mixmedia) zeigte er an der Art Basel während vieler Jahre jeweils seine Installationen.

Das Künstlerpaar Hannes und Petruschka Vogel ist in erster Linie aber mit Arbeiten für den öffentlichen Raum sowie mit Kunst am Bau hervorgetreten. Dabei ging es immer um ein Nachdenken über den Ort: mit umfangreichen Recherchen und dem Verstehen des landschaftlichen oder urbanen Kontextes.

Das «Wegzeichen» am Volta-Kamin

Vogel zeichnete sich dabei durch sein analytisches, synthetisches und assoziatives Denken ebenso aus wie durch sein enzyklopädisches Interesse an der Genese und Geschichte der Örtlichkeit. So amalgamierte er literarische, archäologische, volkskundliche, meteorologische, geografische oder kunsthistorische Phänomene zu einem zwar individuell erfahrenen, aber gleichwohl erhellenden Verständnis für die komplexen Erscheinungen der Welt.

Steinbänder im Rosshof. Bild: zvg

Mit dem 1979 entstandenen «Wegzeichen» am Basler Volta-Kamin setzte Hannes Vogel ein erstes, unübersehbares Kunstmerkmal im öffentlichen Raum. Die Autorschaft und der Kunstanspruch bedeuteten ihm stets wenig, da es primär um die Potenzierung des Ortes und die Akzeptanz der Benutzer ging. So dürfte den Baslerinnen und Baslern das eine und andere Werk von Vogel zwar vertraut sein, ohne dass man jedoch den Urheber benennen könnte.

Dazu gehört der Rosshof, der mit den in konzentrische Steinbänder eingelassenen Namen berühmter Pferde aus Geschichte und Literatur zu den anspruchsvollsten Werken des Künstlerpaars gehört. Zu nennen sind zudem: «Basel» am Hochkamin der Kehrichtverbrennungsanlage, der archäologische Park «Murus Gallicus» auf dem Münsterhügel, die Installation «Waaghof» im Untersuchungsgefängnis an der Heuwaage oder die Wetterfahne auf dem Hochhaus Helvetia-Patria an der A2 in Basel.