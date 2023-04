Nachtkultur Trinkgeldinitiative: Basler Regierung will Clubs mit 1,1 Millionen pro Jahr stärker fördern Der Basler Regierungsrat plant ein neues Fördermodell für die Basler Clubkultur. Der Kanton spricht von einer schweizweiten «Vorreiterrolle».

Party auf dem Dach des Basler Clubs Viertel. Bild: zvg

Das Verdikt der Basler Stimmbevölkerung im November 2020 war klar: Mit 58 Prozent Ja-Stimmen hat sie die Trinkgeldinitiative zur Förderung der Jugend- und Alternativkultur deutlich angenommen. Nun zeichnet sich ab, wie der Kanton die Vorlage umsetzen möchte. Wie die Basler Regierung mitteilt, möchte sie unter anderem ein neues Fördermodell für Basler Clubs schaffen. Bedingung für den Erhalt von Fördergeldern seien «faire Honorare und Gagen». Darauf seien Musikschaffende heute mehr denn je zuvor angewiesen.

Das Modell sieht vor, dass das Musikbüro Basel (ehemals Rockförderverein RFV) die «Förderung qualitativer Live-Programme» im Auftrag des Kantons wahrnimmt. Dafür werde dem Trägerverein des Musikbüros für die Jahre 2024 bis 2026 ein Staatsbeitrag von rund 2,9 Millionen zugesprochen.

Unabhängigkeit von kommerziellen Mechanismen wird belohnt

Teil der Förderbedingungen ist offenbar auch die Ausrichtung des Programms. So heisst es in der Mitteilung, Clubs mit Sitz in Basel-Stadt könnten Fördergelder beantragen, «sofern sie ihrem Publikum unabhängig von kommerziellen Mechanismen ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes Live-Programm» böten. Das Förderprogramm sieht eine grosse Bandbreite von Musik über Kleinkunst bis zu Spoken-Word-Anlässen vor.

Neben den Geldern für das Musikbüro Basel sieht der Kanton auch Beiträge für die betriebliche Infrastruktur vor, beispielsweise für kleinere Bauarbeiten, die Lärmkonflikte minimieren. Insgesamt beläuft sich das Paket zur Clubförderung auf rund 1,1 Millionen Franken pro Jahr. Damit unterliegt es dem Referendum.

Forderung von «Kulturstadt Jetzt»

Bereits Ende März stellte der Regierungsrat einen Teil seiner Pläne zur Umsetzung der Trinkgeldinitiative vor. Er erhöhte die Gelder zur Förderung der Jugendkultur und definierte den GGG Kulturkick als Anlaufstelle für die Förderung von Einzelprojekten.

Dem parteiübergreifenden Komitee «Kulturstadt Jetzt», das hinter der Trinkgeldinitiative steckt, war das nicht genug. Vergangene Woche forderte es in einem Schreiben eine verstärkte Förderung der Clubkultur – ein Anliegen, dem sich die Basler Regierung nun offenbar annehmen möchte.