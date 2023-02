Neue Musik Fünf von 200: Diese Orchester-Kompositionen kürte die Jury an der Basel Composition Competition Ein Brasilianer gewann den vierten Basler Kompositionswettbewerb. Alle Ehrenplätze gingen nach Ostasien.

Die Finalistin und die Finalisten des Kompositionswettbewerbs: Leonardo Silva (1. Platz), Masato Kimura (2. Platz), Nana Kamiyama und Jinseok Choi (3. Platz) und John Weeks (v. l. n. r.). Bild: zvg

Die Teilnahme an der Basel Composition Competition, dem Kompositionswettbewerb, der seit 2017 zum vierten Mal stattgefunden hat, ist absolut frei. Regeln gibt es nur bezüglich der Dauer des Orchesterstücks (zwischen 10 und 20 Minuten) und der Besetzung (keine Elektronik oder eine gewisse Zurückhaltung beim Einsatz des Schlagwerks).

Die Jury, die diesmal unter dem Vorsitz von Michael Jarrell stand und mit weiteren bekannten Komponisten-Namen – Isabel Mundry, Toshio Hosokawa – sehr illuster besetzt war, bekam die Partituren anonym vorgelegt. Sie wusste also nichts über Alter, Herkunft, Geschlecht oder Ausbildung ihrer Schöpfer.

Aus über 200 Einsendungen musste sie zwölf Arbeiten auswählen, die von den drei grossen Basler Orchestern – Sinfonieorchester, Sinfonietta und Kammerorchester – letzte Woche in drei Konzerten vorgestellt wurden. Wiederum aus diesen zwölf Kompositionen und dem nun zum ersten Mal wirklich erfassbaren klingenden Eindruck, den sie hinterliessen, kürte die Jury fünf Final-Stücke, die am Sonntagvormittag noch einmal gespielt wurden.

Eines dieser fünf stammte von John Weeks. Er hat Jahrgang 1949, lebt in London, studierte zwar mal Komposition am Royal College of Music, hat aber nie als professioneller Musiker gearbeitet, sondern als Kommunalbeamter. Komponiert hat er nur in seiner Freizeit.

Grösseres Repertoire für Orchester

Das Ziel ist es, laut Christoph Müller, dem Initianten des Wettbewerbs, das Repertoire an neuer Musik für Orchester zu erweitern. Nach dem Anhören der fünf Final-Stücke darf man konstatieren, dass das sehr gut gelungen ist: Alle fünf hatten ihre ganz besonderen Stimmungen, ihre eigenen Klanglichkeiten und gingen klug um mit den schier unerschöpflichen Möglichkeiten, die ein Sinfonieorchester an akustischen Ereignissen produzieren kann.

Am stärksten davon in Versuchung bringen liess sich die junge Japanerin Nana Kamiyama, bei der etwas gar viel Action ohne spür- oder hörbaren Bezug passierte, im Gegensatz zum Stück «Chamäleon» vom Koreaner Jinseok Choi. Auch bei ihm war sehr viel los, aber die Lust an klanglichen Reizen und daran, einfach mal so richtig auf die Pauke zu hauen, wurden fast schon zum inhaltlichen Hauptzweck.

Sie teilten sich schliesslich den dritten Preis des Wettbewerbs – vier von fünf also gewinnen. Der unglückliche Letzte war das Aschenputtel aus London, dessen Stück mit weich verschwimmenden Rhythmen und tonlosen Luftgeräuschen der Blasinstrumente arbeitet. Gewisse seiner Stilmittel mögen etwas abgegriffen sein, und während der Beginn wirklich überzeugt hat, wirkte das Ende, das laut Partitur – die dem interessierten Teil des Publikums zur Verfügung standen – im ganz Leisen und Unbestimmten verklingen soll, dann doch wohl etwas zu konkret.

Form, Zeit und Inhalt kombiniert

Es war Michael Jarrell, dem Präsidenten der Jury, wichtig zu betonen, dass es bei ihren Urteilen nicht um Schulen oder Modeströmungen gegangen sei. Beurteilt hätten sie jene Werke, die Form, Zeit und Inhalt am besten kombiniert hätten. Das trifft sicher zu auf den Japaner Masato Kimura: Sein Werk spielt sensibel mit dem Raum und mit den schattierten Klängen der Streichinstrumente. Ein Aquarell in Grautönen quasi, eine Spur zu lang geraten vielleicht für diese Grundidee, aber dennoch ein Favorit.

Die Jury setzte es auf Platz zwei und erklärte «Lume» des Brasilianers Leonardo Silva zum Sieger: Eine klug gemachte, klanglich und formal suggestiv aufgebaute Komposition, die zudem reizvoll mit dem Entstehen und Verschwinden jener Schwebungen spielt, die durch absichtlich etwas unrein intonierte Töne entstehen.