Neue Publikation Performen führt in den Glücksmoment Das Online-Kulturmagazin «Frida» stellt in seiner neuen Publikation «Machs» elf Kunstschaffende aus der Schweizer Performance-Szene vor, die zum selbst Performen einladen.

Gisela Hochuli ist im Dialog mit dem Feuer im Schlachthaus Theater Bern. Bild: Remy Erismann/bz

«Verringere an einem belebten Ort deine Geschwindigkeit. Während du dich so langsam wie möglich bewegst, sollst du genau hinhören. Es gilt, während 10 Minuten das Verhältnis von deinen Rhythmen, wie Herzschlag und Atem, zu Rhythmen in der Umwelt zu beobachten.» So klingt die Anleitung zur Performance «Extreme Slow Walk», die ursprünglich die Komponistin Pauline Oliveros konzipiert hat. Diese empfiehlt Ines Marita Schärer, die in der Publikation «Machs – Elf Porträts aus der Schweizer Performance-Szene» als eine von elf Performenden vorgestellt wird, zum Nachmachen.

Die in der Publikation zusammengetragenen Porträts wurden von März 2022 bis Mai 2023 im Online-Kulturmagazin Frida veröffentlicht und sind nun gesammelt als gedrucktes Magazin erschienen. Das Online-Kulturmagazin Frida, im März 2022 von der Edition Frida lanciert, ist ein journalistisches Medium, das die Kulturszene der Schweiz mit experimentellen Formaten begleitet, und dient zugleich als Plattform für Beiträge von Kunstschaffenden. Die Edition Frida wiederum wurde 2018 von Brigitte und Mathias Balzer gegründet und hat seither mehrere Buchpublikationen herausgegeben.

Performances fordern zur Reflexion auf

Die Publikation «Machs» setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Einerseits aus Performance-Anleitungen und andererseits aus Porträts. Der Autor von «Machs», Mathias Balzer, liess den Kurator und Künstler Chris Hunter die Kunstschaffenden auswählen. Dieser hat die Ausgewählten dazu aufgefordert, eine Performance-Anleitung zum Nachmachen zu entwerfen. Im Gegenzug wurden sie vom Kulturjournalisten Balzer zum Essen eingeladen. Das bei dieser Begegnung entstandene Gespräch hat er als Porträt verschriftlicht.

Die Anleitungen, selbst zu performen, sind auf Anhieb weniger aufschlussreich als die Aussagen der Porträtierten. Es empfiehlt sich also, sich zuerst in die Porträts zu vertiefen. San Keller beispielsweise versteht seine Kunst als Dienstleistung: Er installierte etwa ein Coiffeursalon im Museum, wo er sich selbst als Coiffeur betätigte. Den 52-Jährigen interessiert es, Kontexte zu hinterfragen, indem er sie ungewohnt bespielt. «Eine wichtige Frage, in der Kunst und im Leben, ist ja, wofür wir unsere Zeit verwenden, wofür wir welchen Aufwand betreiben», sagt er über seinen Antrieb zu seinem künstlerischen Schaffen.

Die Erfahrung des Zusehens oder des Machens

Im Porträt über Gisela Hochuli erzählt Mathias Balzer von ihren glücklichen Momenten. Diese findet sie, wenn sie versucht, sich in einen Zustand zu versetzen, «wo ich ganz bei mir bin und zugleich offen für alles, was um mich herum passiert». Dafür habe sie ihre körperliche Wahrnehmung trainiert, sodass sie ihren Körper als Forschungsinstrument einsetzen könne. Die 53-Jährige geht mit Gegenständen und Räumen in den Dialog – manchmal mit Publikum, manchmal ohne – und setzt dabei auf ihre Intuition, auf den Erinnerungsschatz ihres Körpers.

Wenn die Publikation auf den ersten Blick dazu verleiten mag, die Anleitungen zum Selbstperformen zuerst zu fokussieren, so zeigt die Vielschichtigkeit in den Porträts erst die Komplexität und Tiefe der Thematik. Wer es mit dem Hintergrundwissen dann wagt, eine oder mehrere der Performances per Anleitung (www.fridamagazin.ch) alleine, mit Freunden oder der Familie auszuführen, hat nach der Lektüre der aufgezeichneten Gespräche sicher mehr davon.