Neuer Art-Guide Em Bebbi sy Kunscht: Dieses Magazin verrät Ausgehtipps für die Art Basel «Bebbi Zine» heisst eine neue Publikation, die Kunstschaffende aus der Region vorstellen und durch die Art Basel führen will.

«Bebbi Zine» will gleichzeitig ein lokales wie auch ein auswärtiges Publikum ansprechen. Bild: zvg

Landschaftsgärtnerin, Klimaaktivist, Gusstechnologin oder Managerin: Kaum zu glauben, dass Menschen in solchen Berufen zur Kunstszene der Region gehören und mit ihrer Arbeit zu einem vielfältigen Kulturleben beitragen. Im Hintergrund sind auch ganze Kunst- und Wohnkollektive in Sachen Kunst aktiv – wie auch Paare, die sich der Architektur oder dem Verlegen von Büchern verschrieben haben. Nicht nur Galeristen, Malerinnen und Filmemacher machen also die Szene aus.

Rund 20 solche kreative Menschen, Duos und Gruppen porträtiert nun ein neues, zeitgemäss aufgemachtes Magazin namens «Bebbi Zine» mit Texten, Interviews und Fotos. Es erscheint mit einer Druckauflage von

36’500 Exemplaren, ebenso online. Initiant ist Claudio Vogt, der von Basel Tourismus, der Christoph Merian Stiftung und der Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt unterstützt wird. Das Magazin soll an der Art Basel unter die Leute kommen und in den Hotelzimmern der angereisten Gäste bereitliegen.

Aus privaten Ausgehtipps wird ein Heft

Der Moment ist nicht zufällig gewählt: Ein beigelegter Eventkalender und ein täglicher Newsletter während der Art Basel bieten eine ausgewählte Übersicht über die angesagten Vernissagen, Führungen, Performances, Debatten und Partys. Schon länger habe er gemerkt, dass dafür ein Bedürfnis vorhanden sei, sagt Vogt: «Viele Messegäste wissen nicht, was wo läuft und wo es sich hinzugehen lohnt.» Früher habe er seine persönlichen Event-Tipps von seinem privaten Instagram-Account aus verbreitet – nun wird ein ganzes Heft draus.

Das erste erscheint in vier verschiedenen Umschlagseiten und zweisprachig in Deutsch und Englisch. Verzichtet wurde darauf, Ausstellungen zu besprechen oder das Kunstleben aus institutioneller Sicht zu beschreiben. Das Magazin möchte ganz unterschiedliche kreative Menschen aus der Region zeigen, bekanntere wie unbekanntere, alt und jung. Vogt will «der Szene ein Gesicht geben». Die Auswahl der Porträtierten ist originell, die Texte sind meist leicht zu lesen, und Fotos wie Typografie präsentieren sich in zeitgemäss-trendigem Stil.

Zwischen Fasnacht und internationaler Kunstwelt

«Bebbi Zine» will gleichzeitig ein lokales wie auch ein auswärtiges Publikum ansprechen. Für Vogt ist das kein Widerspruch. Der Titel erinnert zwar eher an einheimisches Fasnachtstreiben als an die internationale Kunstwelt und dürfte manche auswärtige Gäste wohl etwas ratlos zurücklassen. Aber in diesem Spannungsfeld bewege man sich eben, so Vogt. Hier stecke sehr viel von Basel und der Region drin, sagt der Initiant, nicht nur inhaltlich, sondern auch, was die Beteiligten betreffe – von den Textautoren über die Fotografinnen bis zum Schriftgestalter.

Das Heft passt zu den aktuellen, kürzlich bekannt gemachten Efforts des offiziellen Basel, den Aufenthalt für die Kunstmesse-Besuchenden attraktiver zu gestalten. Statt dass Museen, Galerien und Veranstalter ihre Art-Aktivitäten einzeln bewerben, wird es mit dem Magazin nun einen gemeinsamen Wegweiser geben. Ganz nebenbei ist es Absicht, dass die Porträts aus der Basler Kunstszene auch nach der Messe als Lesestoff dienen können.

Vorerst soll das Heft jeweils im Juni zur Art Basel herauskommen, sagt Vogt, der früher für die Kommunikation der Kunsthalle Basel zuständig war und heute für die Galerie von Bartha arbeitet. Es gebe Pläne, auch unter dem Jahr präsent zu sein: Vorstellbar sei, das Magazin zwischen den Messen erscheinen zu lassen, vielleicht mit anderen Themen oder auch mal als Online-Publikation. Zunächst sei er aber gespannt, wie das Heft beim Publikum aus nah und fern ankommt, wenn sich demnächst die Tore der Art Basel öffnen.