Wettkampf Leistungssport oder Kunstform? In Augusta Raurica trifft sich am Wochenende die internationale «Breaking»-Szene Beim Tanzwettbewerb in der römische Arena vom Verein «The Movement» werden auch zukünftige Olympiateilnehmende dabei sein: 2024 wird «Breaking» als erste Tanzdisziplin olympisch. Der urbane Tanz lebt von der Freestyle-Kultur – und die steht für die Organisatoren im Fokus.

Am Samstag findet im szenischen Theater von Augusta Raurica ein tänzerisches «Battle» statt. Bild: zvg

Das szenische Theater von Augusta Raurica wird am Samstag von einem Event bespielt, der eine ebenso diverse Betrachtung verdient hat wie der Spielort selbst. Wenn «The Movement Arena» zum «Tanz-Kampf» in die Arena einlädt, böte sich zwar eine Analogie zu römischer Schaulust an. Das wäre aber ebenso irreführend wie die Annahme, dass das Tanz-«Battle» die kommerzielle Hip-Hop-Schiene bedient.

Die Gladiatorenkämpfe fanden in Augusta Raurica nämlich einige hundert Meter entfernt im Amphitheater statt. Und Hip-Hop sei nicht gleich Hip-Hop, sagt der Mitorganisator und Choreograf Coskun Kenar. Der langjährige Breakdancer kämpft mit einer ambivalenten Terminologie: Zwar sei die Hip-Hop-Kultur, die durch Fernsehen und Musik-Videos gepusht wird, präsent bei einer breiten Bevölkerung.

Anders sehe es bei den diversen Tanzstilen aus – die würden in der öffentlichen Wahrnehmung oft als Einheit gesehen. Dabei gebe es diverse – der Oldschool-Style «Breaking» sei einer davon. Die diversen internationalen Grössen der Szene hätten zwar in den eigenen Reihen eine grosse Reichweite, die jedoch selten über die eigene «Bubble» hinausreiche.

Ein hochkarätiges Line-up zu Gast in Augst

«Vielen unserer Gäste ist kaum bewusst, was für ein hochkarätiges Line-up vor Ort sein wird», sagt Kenar. Nebst den Judges, darunter der für seinen einzigartigen Style bekannte US-Amerikaner «Thesis» oder das finnische B-Girl «AT», gilt auch Host und Musical-Darsteller «Redchild» als Szenegrösse. Zudem habe man aufstrebende, junge Tanzschaffende aus Paris dabei: «The Movement Arena ist mehr als nur ein Tanzbattle auf hohem Niveau. Es ist ein Schauplatz für echte Emotionen, rohe Talente und spontane Kreativität.»

Im Gegenteil zu auswendig gelernten Choreos entstehe die Performance der Teilnehmenden unmittelbar während des Battles. Dabei handle es sich nicht zwangsläufig um Improvisation, sondern vielmehr um Freestyle, konkretisiert Kenar. Breaking sei in den 70er-Jahren in den Strassen New Yorks entstanden. Was heute in den diversen Tanzschulen als Hip-Hop gelehrt werde, entspreche dem nur noch selten, bedauert er.

Breakdance wird als erster Tanzstil olympisch

Vor ein paar Jahren wollte Kenar Breakdance noch an die Hochschulen bringen, sagt er und räumt ein: «Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.» Er habe die Breaking-Szene in der Schweiz organisch wachsen sehen. Den Tanz zu institutionalisieren, könnte ihn in seiner Originalität gefährden: «Breaking ist in erster Linie eine Kunstform.» Diese transformiere sich immer mehr zu einem Leistungssport: 2024 wird Breaking, als erster Tanzstil überhaupt, olympisch.

Ab 2024 olympisch: Breakdance Symbolbild: Claudio Thoma

In der Sportwelt treffe man zwar auf mehr Regeln, sagt auch die Mitbegründerin der Swiss Breaking Federation, Nicole Binggeli. Die Aufnahme als olympische Sportart biete aber auch Chancen, was Nachwuchsförderung und Finanzierung neuer Talente angehe. «Das Level ist bereits jetzt viel krasser.»

Technik, Kreativität und Performance als Massstab

Das «Battle» vom Samstag biete Platz für das Mischen von Stilen und die Anwendung diverser Techniken. Drei DJs begleiten die Teilnehmenden: Die Performenden hätten sich nach dem Beat zu richten. Gemessen werden die Tänzer und Tänzerinnen an ihrer Technik, Kreativität und Performance. «Wichtiger als die Technik ist der Moment, der kreiert wird», sagt der US-amerikanische Juror Roxkrite alias Omar Delgado.

Erstmals biete man auch eine neue Kategorie an, die zur vermehrten Partizipation von Frauen in der Szene beitragen soll: «Bei ‹Bonnie und Clyde› muss jeweils ein Teil des auftretenden Duos weiblich sein», erklärt Binggeli, die mit 100 Anmeldungen rechnet.

Augusta Raurica spreche durch das Jahr ein breites Publikum an, Diversität in der Programmierung sei ein Kerngedanke der Sommerbespielung, sagt die Medienverantwortliche vom Theater Augusta Raurica, Steffi Klär Und: «Wir wünschen uns, dass es der Startschuss für etwas Grosses wird.»