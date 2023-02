Offbeat Jazz-Veranstalter Urs Blindenbacher freut sich über Rekordumsätze – und lädt mit portugiesischem Fado zum Mitsingen ein Fado ist Musik der grossen Gefühle. Offbeat-Chef Urs Blindenbacher hat die portugiesische Musik früh für sich entdeckt und holt mit der jungen Sängerin Carminho einen grossen Star nach Basel.

Grosse Gefühle, grosser Star: die 38-jährige Fado-Sängerin Carminho. Bild: zvg

Das menschliche Gesicht verfügt über 50 Muskeln. Um damit alle Gefühlslagen eindeutig abzubilden, reicht das jedoch nicht aus. Als zweckentfremdetes Anschauungsbeispiel muss das offizielle Video zu Carminhos «Meu Amor Marinheiro» herhalten. Schaut man sich die Darbietung der jungen Portugiesin nämlich ohne Ton an, so deutet man die Mimik als aufgebracht bis gehässig. Die Augen entweder zugepresst oder starr in die Kamera gerichtet, der Mund grotesk verzerrt, eine immense Anspannung im Antlitz.

Mit Musik jedoch – und freilich soll der Clip von 2009 so genossen werden – entpuppt sich das Dargebotene als mitreissende Mixtur von Herzschmerz und Hoffnung, von Freude und Fernweh. Auch wenn man kein Wort Portugiesisch versteht, so spürt man, dass es bei Caminho, und bei der traditionellen Musikrichtung Fado allgemein, um ganz grosse Gefühle geht.

Der Fado als «wichtiges Standbein»

Urs Blindenbacher, der den mittlerweile 38-jährigen Star kommenden Dienstag für ein exklusives Schweizer Konzert nach Basel holt, setzt in seiner Offbeat-Series und am Jazzfestival Basel schon länger auf den Fado. Mit Künstlerinnen und Künstlern wie Misia, Branco, Anna Moura oder Mariza hat er Konzerte organisiert, die künstlerisch wie kommerziell erfolgreich gewesen seien. Der Fado, so sagt der Veranstalter, der für sich den Jazz erfrischend grosszügig auslegt, sei ein «wichtiges Standbein».

Den Reiz dieser um 1820 in Lissabon entstanden Musikrichtung, die im Namen das Schicksal und den Tod trägt (vom lateinischen fatum), sieht er im aktuellen Fall bei der grossartigen Stimme von Carminho, die mit Songs ihres demnächst erscheinenden sechsten Albums «Portuguesa» anreisen wird. Die vierköpfige Begleitband ist geprägt vom Klang der portugiesischen Gitarre, die mit ihrer doppelchörigen Besaitung an eine Mandoline erinnert, jedoch mit ihrer tieferen Stimmung wärmer tönt. Und dann seien da natürlich die erwähnten Gefühle, die besungen und beim Publikum evoziert werden: «Themen wie Sehnsucht, Abschied, Liebesschmerz, Rückkehr.»

Verdreifachung gegenüber den Vorjahreszahlen

Apropos Rückkehr: Blindenbacher freut sich aktuell über die «Rekordumsätze» seiner Veranstaltungen, wie er sagt. Seit Oktober hätten die Ticketabsätze dermassen angezogen, dass er von einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr sprechen könne. Aktuell bewege man sich bei manchen Veranstaltungen sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau – «Das gibt Mut und Zuversicht in einem nicht sehr einfachen Umfeld.»

Für das Konzert von Carminho im Basler Stadtcasino waren vor dem Weekend bereits 680 Karten weg. Insgesamt rechnet Blindenbacher mit rund 800 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und Mitsingenden, wie er sichtlich erfreut sagt: Bei dieser «Volksmusik im besten Sinne» komme es nämlich häufig vor, dass das Publikum bei manchen Stücken lauthals mit einstimme. Grosse Gefühle eben.