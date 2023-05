Offbeat Jazzmusiker Stefano Bollani stellt in Basel seine kreative Rastlosigkeit unter Beweis Der italienische Pianist Stefano Bollani präsentiert am Jazzfestival Basel seine Sinfonie «El Chakracanta».

«Jedes Mal etwas anderes»: Stefano Bollani bei einem Auftritt in Milan im Jahr 2019. Bild: Francesco Prandoni/Getty Images Europe

Beim Blick auf die Diskografie von Stefano Bollani wird klar, dass der italienische Musiker nicht nur produktiv, sondern auch äusserst umtriebig ist: Seit 1998 hat der Komponist und Pianist nebst 13 Liveplatten ganze 32 Studioalben eingespielt. Diesen Montag wird er im Rahmen des Jazzfestival Basel seine Sinfonie «El Chakracanta» im Stadtcasino vorstellen – gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Leonardo Sini.

Der in Florenz aufgewachsene Bollani entstammt zwar keiner Musikerfamilie, liess seine Eltern gleichwohl schon als Sechsjähriger wissen, dass er Sänger werde. «Woraufhin sie mir schmackhaft machten, zusätzlich ein Instrument zu erlernen. Sie meinten, dies käme über kurz oder lang meiner Stimme zugute», erinnerte sich der heute 50-Jährige in einem Interview mit «Jazz News Blues». Dass sich Bollani in der Folge dazu entschloss, Piano und nicht etwa Gitarre zu erlernen, sei allerdings purer Zufall gewesen.

«Ich habe viele Lehrer erlebt, sowohl aus dem Bereich Jazz als auch aus der Klassik», so Bollani. «Und alles, was mich an ihrem Unterricht interessiert hat, habe ich abgekupfert.» Sein Klavierstudium am Konservatorium «Luigi Cherubini» in Florenz absolvierte er mit Bestnote. Gelandet ist er dennoch nicht in der Klassik, sondern im Jazz. Wobei anzufügen ist, dass er in den frühen Neunzigerjahren vorübergehend mit dem Pop liebäugelte und beispielsweise mit Cantautore Jovanotti zusammenarbeitete.

Kein Kind von Traurigkeit

Dass er längst wieder auf den Jazz setzt, führt Bollani vor allem auf dessen Improvisationsmöglichkeiten zurück. «Ich war seit jeher davon fasziniert, jedes Mal etwas anderes zu tun, wenn ich mein Instrument spiele», erklärte der Künstler 2018 gegenüber den Medien. Bisweilen gibt Bollani auch den Moderator, zudem hat er 2006 einen Roman veröffentlicht und bis dato mehrere Theaterstücke geschrieben.

Seine kreative Rastlosigkeit hat es mit sich gebracht, dass er in seiner Heimat grosse Popularität geniesst. Ablesen lässt sich dies nicht zuletzt an der Tatsache, dass in Italiens Mickey-Mouse-Universum eine an Bollani angelehnte Comic-Figur namens Paperefano Bolletta existiert. In dieses Bild passt auch, dass der Pianist kein Kind von Traurigkeit ist und es mag, bei seinen Konzerten zwischendurch Grimassen zu schneiden. Dennoch wird bei seinem bevorstehenden Auftritt natürlich die Musik im Fokus stehen.

Bollanis 2021 in Buenos Aires uraufgeführte Sinfonie «El Chakracanta» setzt sich aus dem «Concerto Azurro» und dem «Concerto Verdo» mit jeweils vier Sätzen zusammen. Ansinnen des Komponisten ist es, die Möglichkeiten des opulenten Orchesterklangs auszunutzen. Dabei setzt er vor allem auf rhythmische Vielfalt und die solistischen Freiheiten für sich selbst und seine beiden Begleitern – Gabriele Evangelista am Bass und Bernardo Guerra am Schlagzeug. Man darf gespannt sein. Insbesondere, weil Bollanis Werk sowohl sein Flair für Gershwin als auch seine Liebe für den argentinischen Tango kombiniert – und zum Ausdruck bringt.