Open-Air-Kino Filme unter freiem Abendhimmel über dem Münsterplatz Das «Allianz Cinema» bietet vom 3. bis 27. August vor imposanter Basler Kulisse vielfältigen Kinogenuss.

Die Sterne prangen am Himmel über dem «Allianz Cinema» in Basel. Bild: zvg

Unter klarem Sternenhimmel sich von übergrossen Filmbildern überwältigen lassen, das bedeutet Open-Air-Kino im besten Fall. Der schlechteste Fall ist aber auch nicht zu verachten: Gemütlich geduckt unter einem Schirm im Prasseln des Regens einen Filmstreifen schauen. Obwohl, eigentlich ist man bei Regen aus Rücksicht auf die anderen Zuschauenden besser in Pelerinen eingewickelt, die jeweils von der Veranstalterin abgegeben werden. Letztes Jahr war dies im «Allianz Cinema» in Basel allerdings nur an zwei Abenden notwendig, dank des sonst hervorragenden Sommerwetters.

2022 kamen insgesamt 30’000 Besucherinnen und Besucher an den 25 Abenden. Eine erstaunliche Zahl mit Blick auf die Entwicklung in den Indoor-Kinosälen, die seit geraumer Zeit aus bekannten Gründen von Netflix und Co. und Nachcorona-Wehen leerer bleiben als erhofft. Frische Luft hat während der Pandemie weitreichend an Wert gewonnen, somit auch Open-Air-Veranstaltungen, noch besser mit Abstand haltenden Sitzreihen.

Filmauswahl für unterschiedliche Geschmäcker

Das Open-Air-Kino auf dem Münsterplatz ist 1991 zum ersten Mal zustande gekommen, zwei Jahre nach dem schweizweit ersten Open-Air-Kino am See in Zürich. Von Anfang an war Cinerent Veranstalterin des heutigen «Allianz Cinema» in Zürich und Basel. Sie vermietet weltweit die seit 1993 eigens entwickelten grössten mobilen und hydraulisch aufrichtbaren Open-Air-Kinoleinwände.

«Die Leinwand in Basel ist 300 Quadratmeter gross und damit die drittgrösste mobile Leinwand der Welt», sagt Peter Hürlimann, der 1978 als Fotograf und Kameramann den Filmgeräteverleih Cinerent gegründet hat. «Wir haben das Open-Air-Kino laufend weiterentwickelt, sei es in technischer Hinsicht ­wie Projektion und Ton, aber auch betreffend den Komfort für die Besuchenden.»

Hürlimann berichtet, dass Cinerent – die sich auch für die Programmation verantwortlich zeichnet – stets versuche, eine möglichst vielfältige Filmauswahl zu treffen, damit es für ein breites Publikum etwas zu schauen gäbe. «Im Wissen, dass über 60 Prozent Frauen in unser Kino kommen, nehmen wir zu einem grossen Teil Filme ins Programm, die ein weibliches Publikum ansprechen.»

Deutschschweizer Premiere des Gewinner-Films von Cannes

Für den ersten Filmabend am 3. August ist der britische Film «What’s Love Got to do With it» von 2022 vorgesehen. Bei dieser Liebeskomödie müsse man herzhaft lachen und könne gleichzeitig über die Werte der Liebe nachdenken, so Hürlimann, der sich nicht nur auf diesen Film freut. «Erstmals in der über 30-jährigen Geschichte des Kinos zeigen wir den Gewinner-Film der Goldenen Palme 2023 in Cannes, ‹Anatomie d’un chute› als exklusive Deutschschweizer Premiere am 25. August.»

In dem Kriminaldrama aus Frankreich spielt die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller unter der Regie von Justine Triet. Mit dem schwedischen Film «Triangle of Sadness» stehe sogar ein zweiter Gewinner-Film der Goldenen Palme 2022 auf dem Programm. «Gleich zwei Palmen-Gewinner im selben Programm hatten wir noch nie.» Jene Tragikomödie von Ruben Östlund wird am 23. August gezeigt.

Auffallend sei dieses Jahr, dass zwei Wochen vor dem Start bereits rund ein Drittel der Tickets verkauft sei, damit zeigt sich Hürlimann optimistisch für eine erneut erfolgreiche Saison. Auch zwei neue Schweizer Filme sind geplant, so die Krimikomödie «Der Bestatter» von Markus Fischer und die Komödie «Die Nachbarn von oben» von Sabine Boss. Eine Vorpremiere wird für den 16. August versprochen, aber der Titel bis kurz davor geheimgehalten. Auch für die Kinder gibt es Aktuelles zu sehen: «La Chambre des Merveilles», «Astérix et Obélix» und «Elemental».

Nur trockene Sommerabende lassen sich nicht programmieren, dafür braucht es immer noch Glück.