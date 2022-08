Open Air Von Metall und Feuer zu Musik unter freiem Himmel: Dornach bekommt ein neues Kulturlokal Auf dem Metalli-Areal in Dornach wird ab Mitte September Kultur geboten – zum Auftakt gibt's dieses Wochenende ein Open Air.

Auch die Basler Band Sons of Morpheus tritt in Dornach auf. zvg

Vor vier Jahren ist Schriftsteller und Kolumnist Patrick Tschan nach Dornach gezogen, wo er auf das ehemalige Metalli-Areal stiess. «Das Gelände mit seinen rund 130’000 Quadratmetern hat mich sogleich fasziniert», erinnert er sich. «Während Basel von der Chemie geprägt ist, standen hier lange Metall und Feuer im Fokus.» Umgehend hatte Tschan die Vision, die einstige Kantine des Areals, Refektorium genannt, für die Dauer der zehnjährigen Zwischennutzung in einen Kulturort zu verwandeln.

In Gelgia Herzog, Geschäftsführerin des Vereins Birsstadt, fand er rasch eine kompetente Mitstreiterin. Gemeinsam gründete man den Verein wydeKantine. Mittels Crowdfunding, Stiftungsgeldern und Unterstützung durch die Kantone Solothurn und Basel-Landschaft, die Gemeinde Dornach sowie einer Schar freiwilliger Helfer habe man die Kantine seither sanft renoviert und dabei darauf geachtet, die rund 100 Jahre alte Bausubstanz mitsamt ihrem leicht welken Charme zu erhalten.

Möglichst breites Programm angestrebt

«Mit der wydeKantine wollen wir eine Bühne für alle und alles bieten», erklärt Tschan. Es sollen also nicht nur Konzerte offeriert werden, sondern eine möglichst breite Programmpalette – von der Stubete über eine Gesprächsreihe mit Alex Capus und Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft bis hin zu Musikworkshops.

Die Wyde-Kantine. zvg

Und wer ist das Zielpublikum? «Das wird sich zeigen müssen», räumt Tschan ein. «Mitte September legen wir mit unserem regulären Programm los. Und schauen dabei, was funktioniert und was nicht.» Auf jeden Fall sei man bestrebt, nebst dem lokalen Publikum auch Gäste aus Basel und Umgebung anzulocken. «Wir verfügen nicht nur über jede Menge Parkplätze, sondern bei uns kann es auch problemlos laut werden.»

Probelauf im vergangenen Jahr

Austesten lässt sich dies bereits diesen Freitag und Samstag, dann findet auf dem Areal zum zweiten Mal das Wyde-Open-Air statt. «Vergangenes Jahr organisierten wir unter demselben Titel bereits ein zweitägiges Musikfestival – quasi als Probelauf. Dabei zogen wir ein paar hundert Gäste an», weiss Tschan. «Das hat uns dazu animiert, unser Open Air in diesem einmaligen Industrie-Ambiente weiterzuziehen.»

Blick aus Festgelände in Dornach. zvg

Auf dem Programm steht 2022 ein Potpourri mehrheitlich harter Klänge. Wie etwa von Sons of Morpheus, die nach eigenen Angaben für ehrliche, krachende und ungeschliffene Musik stehen. Einen Sound mit klarem Hang zum Verspielten verspricht, ebenfalls am ersten Festivaltag, der Auftritt der Progressive-Rock-Truppe Lazuli. Die Südfranzosen, die ihr Material gerne mit Elementen aus der World Music bestücken, reichern ihre Stücke sowohl mit Poesie als auch mit Instrumenten wie dem Waldhorn an.

Nächstes Jahr sollen mehr Frauen dabei sein

Der Samstag steht dann nicht zuletzt im Zeichen der Berner Rockformation Juraya. Auf ihrem neusten Werk bieten sie melodiöse und eingängige Lieder, angesiedelt zwischen Classicrock und Power Pop. Für weitere Sets besorgt sind anschliessend Monotrone aus Basel, die Metal mit Grunge und Pop kombinieren, und The New Roses. Dem Quartett aus Wiesbaden, zu dessen Vorbildern etwa Guns N’ Roses oder Metallica zählen, kommt die Ehre zu, das Wyde-Open-Air 2022 zu beschliessen – mit Stadionrock moderner Prägung.

Dass sich das Line-up ausnahmslos aus Männern zusammensetzt, sei nicht vorgesehen gewesen, betont Patrick Tschan. «Doch gleich beide Frauenbands, die wir gebucht hatten, sagten leider ab. Dadurch wurden unsere Pläne ziemlich durchgeschüttelt.» Verzagen will der Verein deswegen allerdings nicht, im Gegenteil: «Wir spielen bereits mit dem Gedanken, im kommenden Jahr einen der Festivaltage vollumfänglich dem Sound von Frauen zu widmen.»