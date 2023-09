Opernsängerin Sie war Basels Liebling: Die Sopranistin Maya Boog verabschiedet sich von der Opernbühne Während ihrer Ensemblezeit am Theater Basel füllte ihr Name regelmässig die Zuschauerränge. Nach 41 Jahren beendet Maya Boog ihre Karriere als Opern- und Konzertsängerin.

Ihr Singen habe «sich erfüllt», sagt Maya Boog über die Entscheidung, ihre Bühnenkarriere zu beenden. Bild: Kenneth Nars

Einmal, erzählt Maya Boog, war sie stark erkältet, doch niemand konnte kurzfristig ihre Rolle übernehmen. Die Sopranistin hörte also zu, wie der damalige Intendant des Theater Basels ansagte, sie sei erkrankt. Ein kollektives Stöhnen im Zuschauerraum, lautstarke Empörung!

Dann die Entwarnung: Sie trete auf, man bitte nur um Nachsicht. Also sang und tanzte sie mit Paracetamol in den Blutbahnen die ganze Titelpartie von Händels Semele auf der Bühne – und das auch noch in stehendem Wasser. Das war im Jahr 2003.

Jetzt sitzt Maya Boog im Schneidersitz am Flussufer der Birs. Zwei Enten schnattern über die Oberfläche. Sie lässt die Flipflops von den Füssen gleiten und gräbt die Zehen in den Kies, mit einer Zufriedenheit, als legte sie täglich eine 41-jährige Bühnenkarriere ad acta. Das tat die Sopranistin vor drei Wochen. Die Konzerte sind abgesagt, der Kalender weiss. Ihr Singen habe sich «in der bisherigen Form erfüllt», schreibt die gebürtige Zürcherin auf ihrer Website.

Basels Vokalmatadorin

Diese Form – jene auf der Opernbühne – lebte Boog viele Jahre in Basel. «Den Liebling des Theater Basel», nannten sie die Zeitungen, als sie hier von 2001 bis 2009 im Ensemble sang, Menschen sprachen die Sopranistin auf der Strasse an. Später trat sie weiterhin als Gast auf, konzertierte regelmässig mit dem Sinfonieorchester Basel oder mit La Cetra. Letzte Woche war sie für die Operngala der Basler Chornacht als Solistin angedacht, ihr Name stand schon im Programm. Dann sagte sie ab.

Die Sopranistin als Mimi in «La Bohème», im Jahr 2009. Bild: Nathan Beck

Einfach so, wie es scheint. Doch Zweifel hat sie keine. Ebenso wenig wie die zwei anderen Basler Sängerinnen welche hatten, die sich in den letzten Jahren von der Bühne abwandten: Die Sopranistin Gudrun Sidonie Otto, die nun als Pfarrerin in der Kirche Binningen-Bottmingen arbeitet und Dina König, die klassische Sängerin und Spezialistin für Alte Musik, die eine Stelle bei den BVB als Tram-Chauffeuse annahm.

Die Medien durften nie ihr Alter abdrucken

Sind die Gründe für ihr Aufhören wirklich so unterschiedlich wie ihre neuen beruflichen Wege? Oder gibt es doch strukturelle Parallelen für diese radikalen Entscheidungen? Ausschlaggebend sei mitunter die Tatsache, dass man nicht nur «nebenbei klassisch singen kann», sagt Boog. Um hauptberuflich als Sängerin zu arbeiten, müsse dem Gesang die gesamte Lebensweise untergeordnet werden.

Denn die Stimme verzeiht wenig und fordert viel. Sie konstant à jour zu halten, bedeute einen immensen Aufwand: «Wir wohnen in unserem Instrument», sagt Boog. Deshalb gilt gemeinhin: Ganz oder gar nicht.

Kürzlich schrieb diese Zeitung über das Aufhören und spottete über die «verspäteten Abgänge», die gerade bei «alternden Operndiven schmerzhaft hörbar» seien. So etwas über sich zu lesen – das wollte Maya Boog keinesfalls. Lieber zieht sie den Schlussstrich früh genug.

Dass Erfahrung keine geschätzte Währung in der Opernbranche ist, weiss die nun 56-Jährige. Jetzt darf man diese Zahl schreiben, nachdem sie ihre ganze Karriere lang darauf bedacht war, dass kein Blatt je ihr Alter druckte. Dies mit gerechtfertigtem Misstrauen. Denn bereits vor vier Jahren hielt ein Intendant sie für «zu alt, um glaubwürdig zu sein». So etwas bleibt hängen.

Die Sopranistin Maya Boog bietet nun therapeutische Begleitungen an. Bild: Kenneth Nars

Im Meer der Möglichkeiten

Jene, welche die Sopranistin auf der Bühne erlebten, wissen, dass sie eine war, der man alles glaubte. Jede sehnsuchtsgeplagte Gilda, jede strippenziehende Susanna.

Diese Authentizität dürfte ihr auf ihrem neuen Berufsweg zugutekommen. Seit einer Weile bietet sie therapeutische Begleitungen an, nachdem sie eine Ausbildung zur Craniosacral-Therapeutin absolvierte. Obwohl sie mit dem Begriff «Therapie» nicht viel anfangen kann.

«Viele erwarten, dass ich sie repariere. So funktioniert das aber nicht. Vielmehr begleite ich sie in einer Selbstheilung», sagt sie. Das, was sie als Sängerin selbst dringend gebraucht hätte, gibt sie nun weiter. Es geht um das Spüren des eigenen Körpers, um das Ankommen bei sich.

Boog sucht nach Worten, schüttelt den Kopf, kreist um das Gefühl, nähert sich ihm neu. Sie spricht mit der unaufgeregten Präsenz von jemandem, der etwas zu sagen hat, aber dem Gegenüber dennoch nie den Raum beengt. Sie bemerkt jedes Einatmen, jedes Stutzen, mit diesem Psychologinnen-Blick, bei dem man sich zügeln muss, um nicht selbst ins Plappern zu kommen.

Und jetzt: Drei Tage ausatmen

Zusätzlich leitet sie «freie Trauungen» und hält energetische Raumreinigungen ab. Das alles kann man esoterisch finden, klar. Boog weiss das: «Man nennt es spirituell, doch eigentlich ist es Quantenphysik.» Es geht dabei um den Anschluss an das Meer der Möglichkeiten – so nennt man in der Physik den Raum zwischen Atomkern und Elektron. Ohne diesen Raum wären wir unter dem Mikroskop kaum sichtbar, erklärt sie.

Wenn man sich diesem Kanal öffne, sei so gut wie alles möglich. Zum Beispiel: Abstand von der Bühne zu nehmen, um die beruflichen Weichen neu zu stellen. Wie sie denn wusste, dass diese Entscheidung die richtige war? Ganz einfach, sagt sie. Es fühlte sich an, wie drei Tage ausatmen.