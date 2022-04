Performance Seelenstrip statt Erotikroman: Wie eine Autorin die Basler Kulturwelt wachrüttelt Ihr Gesicht zeigt sie nach wie vor nicht, dafür gab Autorin Jessica Jurassica im Basler Kunstmuseum ihr Innerstes preis.

Die Sturmmaske bleibt auch in Basel auf: Jessica Jurassica. zvg/Kunstmuseum Basel, Damaris Thalmann

Sie hat ein Faible für die Provokation. Autorin Jessica Jurassica, bekannt für ihre Sturmmaske, bitterböse Tweets und einen Erotikroman über Bundesrat Alain Berset, bewies das am Mittwoch einmal mehr. Im Kunstmuseum Basel, der Saal im ersten Untergeschoss des Neubaus in Dunkelheit gehüllt, gab sie bei ihrer performativen Lesung «Gaslicht» Einblick in ihre Innenwelt. «Häuten» nennt sie das, und so viel sei gesagt: Die Abgründe ihres Empfindens sind tief.

Zu tief, würden wohl gewisse ältere Gäste sagen, die bei der Performance zugegen waren und sich so kontroverse Interventionen nicht gewohnt sind. Manchmal ist da ein Raunen zu hören, einige verlassen überfordert oder gar angewidert den Saal. Der grosse Teil des Publikums aber bleibt und hört siebzig Minuten lang zu, wie die bekannte und dennoch anonyme Frau ihre Geschichte erzählt.

Sie tut das mit erstaunlich feiner, manchmal zittriger Stimme. Die grosse Klappe aus dem Internet ist weit weg. Tatsächlich sagt die Appenzeller Autorin in einem vorab vom Museum publizierten Interview, sie sei immer ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Und so wird die Performance im Raum bei Jessica Jurassica zu einem Akt der Selbstermächtigung. Endlich ist diese Frau nicht mehr Zuschauerin, sondern Akteurin.

Die eigene Zelle als Rückzugsort

Bei ihrer öffentlichen Selbstheilung erzählt Jurassica von der Depression, die sie vergangenes Jahr eingeholt hatte. Sie habe sich abgekapselt von der Welt, alleine in ihren vier Wänden, ihrer Zelle. Wenn sie das live vorträgt, überwiegt die Tragik. Auf Twitter klingt das in ihrer eigenen Schreibweise lustiger: «ich hatte sogar mal eine manisch depressive phase, das war glaube ich das abgefahrendste ever».

Sie steht mitten im Saal, rund um sie sitzen Menschen, in den Ohren das dumpfe Wummern, das aus den Lautsprechern dröhnt. Auch bei Louise Bourgeois, deren Werke zurzeit im Neubau zu sehen sind, sind die beklemmenden Gefühle allgegenwärtig. Ihre Zellen sind unheimliche Käfig-Installationen, Gefängnisse.

Sowohl Bourgeois’ als auch Jurassicas Kunst sind als emanzipatorisch zu verstehen. Beide verarbeiten ihre Gefühle mit der Niederschrift. Offenbar ist es aber noch immer nicht geläufig, dass eine Frau offen über Sex, Missbrauch, Drogenkonsum und psychische Krankheit spricht. Anders lässt sich die Empörung im Publikum kaum erklären.

Kein versöhnliches Ende

Bei Jurassicas Performance allerdings vermischen sich die Themen etwas gar beliebig, ist der Bezug zur Ausstellung gar gesucht. Einmal geht es um körperliche Gewalt, dann um psychische Machtspiele, einmal um eine missbräuchliche Affäre, dann wieder um Einsamkeit in der Wohngemeinschaft.

Diese Verletzlichkeit ist Schwäche und Stärke zugleich. Aber ob das mit der Selbstermächtigung wirklich geklappt hat? Zum Schluss scheint sich die Autorin mit dem Gedanken zu quälen, alle hätten es auf sie abgesehen. Und so sind es die Widersprüche, die diesen Abend so spannend, ja überfordernd machen. So mutig das ungeschönte Bad in der eigenen Schwermut auch ist, so schmerzvoll ist die Erkenntnis, dass die Autorin zwar mit Erfolg wieder auftritt, aber noch lange nicht geheilt ist.

Dabei geht sie, nachdem sie das letzte Blatt hat fallen lassen, in die Knie und setzt sich auf den Boden, inmitten des Publikums. Endlich ist sie wieder Zuschauerin, Teil einer Gemeinschaft.