Persönlich Angezählt Unser Autor kämpft mit der nächtlichen Hitze. Er klebt an der Matratze wie ein angezählter Boxer und ringt mit Zahlen. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Schön, wenn das erlösende Gewitter endlich kommt. Bild: Edgar Bridevaux

Siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig… Die Temperatur klettert und ich liege ausgestreckt auf meiner Matratze wie ein angezählter Boxer. Die Hitze ist ein Kinnhaken – leider keiner, der mich ausknockt.

Eins, zwei, drei… Die Anzeige meines Weckers marschiert in grossen Schritten in Richtung Morgen, den ich fürchte wie ein Verurteilter den Henker. Auch wenn jetzt nicht an Schlaf zu denken ist, weiss ich, dass ich Sekunden vor dem Weckruf in einen tiefen Schlaf gefallen sein werde.

Dreiundvierzig, vierundvierzig, fünfundvierzig… Die Schafe schleppen sich über den Zaun. Sie zu zählen, ist mühsam. Zumal mich jedes der schurwolligen Tiere anfleht, es zu scheren. Instinktiv strample ich mich aus dem dicken Duvet, in das ich mich im Wachdelirium verwickelt habe.

3 Sekunden = ca. 1 Kilometer

Einmal, zweimal, dreimal… Es rumst! In der Ferne kündigt ein Gewitter die Erlösung an. Ich springe aus dem Bett, reisse die Fenster auf, und zähle:

Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig… Der alte Trick, die Entfernung eines Gewitters zu berechnen, indem man die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählt (3 Sekunden = ca. 1 Kilometer).

Zehn, elf, zwölf… Nur wenige Minuten dauert der Regen. Nach einer Viertelstunde ist die Hitze wieder da, und eine fiese Feuchtigkeit dazu. Wieder wälze ich mich im Bett und zähle die Minuten, Stunden, Tage bis zum nächsten Gewitter. Ich weiss nicht, wann es kommt. Aber ich zähle darauf.