Persönlich Das Etikett Ein Hosenkauf kann zu Kopfschmerzen führen. Deshalb sei bei Rabatten Vorsicht geboten. Stefan Strittmatter

Halber Preis heisst noch lange nicht ganzes Glück. Bild: iStockphoto

Glück hat kein Preisschild. Dennoch war ich froh, als ich im Geschäft auf der Hose meiner Wahl einen 50-Prozent-Rabatt-Sticker entdeckte. So sparte ich 90 Franken. Meine hoch angesetzten Design-Wünsche wurden erfüllt, der mittelhoch sitzende Bund passte zu meinem Umfang – und der herabgesetzte Preis zu meinem Budget.

Zu Hause machte ich mich daran, die unzähligen Preisschildchen, Rabattkennzeichnungen, Waschanweisungen, Ökoverträglichkeitsnachweise und Logos abzutrennen, die mein neues Beinkleid wie einen überschmückten Weihnachtsbaum aussehen liessen.

Die mysteriöse Funktion

Das Etikett von vorne ... Bild: sts

Als Letztes fiel mein Blick auf eine rechteckige Karte von vier mal acht Zentimetern: Auf der einen Seite steht auf Englisch, Französisch und Spanisch in Versalien: «THIS LABEL SHOULD BE REMOVED AFTER PURCHASING.» Zu Deutsch: «Dieser Zettel sollte nach dem Kauf entfernt werden.» Die Rückseite ist leer. Auch befinden sich im Kärtchen kein Chip oder sonstige Technologien zur Warensicherung.

... und von hinten. Bild: sts

Der Zettel hat also einzig den Zweck, auf seine Entfernung hinzuweisen. Das kann doch nicht sein! Fortan konnte ich nur noch an das Etikett und seine mysteriöse Funktion denken.

Im Internet fand ich schliesslich ein 27-seitiges PDF des Herstellers, das die Etikettierung reglementiert. Für den Download müsste ich bezahlen. Kostenpunkt 100 Franken. Mit dem Hosen-Rabatt verrechnet wäre das also noch ein Verlustgeschäft von zehn Franken. Mein Seelenheil hat offenbar ein Preisschild.