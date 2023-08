Persönlich Das Mass aller Dinge Unser Autor betrachtet die ganze Welt als Spielfeld. Ist das vermessen? Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Ein Fussballfeld hat eine überschaubare und gut vorstellbare Grösse. Bild: Nana do Carmo

Das Runde muss ins Eckige. So lautet eine Fussballweisheit. Eine universellere (jedoch auch häufiger bestrittene) Erkenntnis besagt: Die Welt ist rund. Da ist es nur logisch, dass man die beiden Facts zusammenführt und das Fussballfeld als Masseinheit für alles verwendet.

Es ist beispielsweise sinnvoll, gerodete Regenwaldflächen auf diese Art zu bemessen. Die Ausmasse eines Fussballfelds kann man sich vorstellen, schliesslich haben diese rechteckigen Grünflächen eine überschaubare Grösse und liegen an praktisch jeder Ecke brav zur Ansicht bereit.

50 Milliarden nasse Fussballfelder

Ich stelle hiermit den Antrag, vergleichsweise abstrakte Einheiten wie Quadratmeter, Hektare und Are sowie sämtliche Masse darüber und darunter durch das Fussballfeld zu ersetzen. Natürlich gehe ich mit gutem Beispiel voran und steige gross ein: Die Erdoberfläche beträgt rund 71,5 Milliarden Fussballfelder, davon sind aber gut 50 Milliarden nicht als solche nutzbar, weil zu nass.

Die Schweiz schlägt mit etwas mehr als 5,78 Millionen Fussballfeldern zu Buche, die beiden Halbkantone BS und BL mit abgerundet 5175 und 72’507. Deutlich kleiner ist meine Wohnung mit einer Fläche von knapp 0,01 Fussballfeldern. Eine Zeitungsseite fasst gerade noch 0,000021 und das Handydisplay, auf dem sie diese Glosse lesen, 0,00000101 Spielfelder.

Doch so nützlich diese Angaben auch sind, so sehr muss man sie mit Vorsicht geniessen. Denn Fussballfelder sind nicht genormt. Die einzige Vorgabe lautet, dass sie innerhalb einer 400-Meter-Rundlaufbahn Platz finden. Hier gilt also: Das Eckige muss ins Runde.