Persönlich Der Krimi um die Basler Spurenelemente Hannes Nüsseler

Bietet die SRF-Serie mehr als Kulissenschieberei? jaw

Die Untersuchung kleinster Bestandteile, die sogenannte Partikelmessung, gehört zum Handwerk der Kriminologie. Wenden wir sie also auf die Meldung dieses Wochenendes an, SRF plane als «Bestatter»-Nachfolgeprojekt eine neue Krimiserie aus Basel (die bz berichtete).



Die eine Hälfte des Drehbuchduos («die Stadt Basel ist filmisch untererzählt») stammt aus der Region und lebt jetzt in Zürich. Die Verpflichtung von «Starregisseur» Michael Steiner ist ein Coup für SRF, für die Basler Abteilung Aussenbeziehungen versprechen die Dreharbeiten «einen grossen Marketingwert». Von den beiden Basel gibt es 100’000 Franken an die Kosten sowie Büros für das Produktionsunternehmen, das in Zürich beheimatet ist. Über die Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler erfährt man nichts, «man munkelt, dass bekannte Gesichter unter ihnen seien».



Nach Abzug des gekränkten Lokalchauvinismus ergibt sich folgendes Resultat: Natürlich ist es erfreulich, dass die Abteilung Fiktion des Schweizer Fernsehens den Weg aus dem Meret Oppenheim Hochhaus über die Gleise des Bahnhofs Basel in die Stadt gefunden hat. Und selbstverständlich hat die bikantonale Filmförderung gute Gründe, dieses Projekt zu unterstützen.

Aber es springt dabei hoffentlich mehr heraus als ein paar Hotelbuchungen und Basler Spurenelemente in Form von Kulissenschieberei. Der Einbezug des lokalen Filmschaffens mit Aufträgen vor allem. Denn die Region Basel ist nicht nur Tatort, sondern auch ein quicklebendiger Filmstandort.