Persönlich Der RIP-Reflex Der letzte Atemzug einer Berühmtheit hängt noch in der Luft und schon überschlagen sich die Wortmeldungen auf den sozialen Medien. Woher stammt diese Lust am spontanen Kürzest-Nachruf? Stefan Strittmatter

«RIP»-Rufe auf Facebook sind eine Art digitale Grabsteine. Bruno Kissling

Zugegeben, der Tod gehört nicht zu den schönsten Aspekten des Lebens. Ausser vielleicht für die direkt betroffene Person, wobei hier verlässliche Fakten fehlen. Bis das schlüssig geklärt ist, halte ich mich an Woody Allens Worte: «Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte einfach nicht dabei sein, wenn es passiert.»

Dabei ist Dabeisein doch alles, wie das sportliche Bonmot besagt. Und wohl deshalb vergeht nach dem Ableben einer Berühmtheit keine Minute, ehe sich auf den sozialen Netzwerken die Wortmeldungen überschlagen. Aus aktuellem Anlass zähle ich in meiner Timeline, die ich bis dato nicht als sonderlich von der Weltgeschichte geprägt empfand, mindestens zwei Dutzend Mal «RIP Michail Gorbatschow».

Niederländische Badmingtonspielerin oder geklaute Musik?

Nun stehen diese drei Versalien «RIP» nicht für die Open-Air-Reihe «Rock im Park», die seit 1997 jährlich bei Nürnberg stattfindet. Und auch nicht für das Routing Information Protocol, das bei Computernetzwerken zum Einsatz kommt. Auch ist «RIP» nicht verwandt mit dem englischen Verb «to rip», das eingedeutscht als «Rippen» das illegale Kopieren von Filmen oder Musik bezeichnet. Und freilich geht es weder um die niederländische Badmintonspielerin Paula Rip, die sich bester Gesundheit erfreut, noch um ihren Landsmann, den Landschaftsmaler Willem Cornelis Rip, der seit genau einem Jahrhundert tot ist.

«RIP», die geschätzten Lesenden wissen es, steht für «requiescat in pace» oder «rest in Peace» und ist somit eigentlich gut gemeint. Doch haftet diesen «Ruhe-in-Frieden»-Bekundungen stets etwas Schaulustiges an. Und vielleicht eine gewisse Erleichterung, dass man eine weitere Person überlebt hat – eine berühmte dazu. Einen anderen Mehrwert erkenne ich im RIP-Reflex nicht. Auch wenn ich zugeben muss, dass auch mir das schaurige Geklappere des GeRIPpes Lustgrusel bereitet.