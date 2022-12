Persönlich Der Weissheit letzter Schluss Ich weiss, dass ich nichts weiss. Das soll ein kluger Mensch gesagt haben. Doch wie verhält es sich diesbezüglich bei der Dental-Werbung? Stefan Strittmatter Drucken Teilen

«Von führenden Zahnärzten empfohlen»: Doch wie bemisst sich diese Führung? Foto Keystone

Ich liebe Werbung aus dem Bereich der Dental-Hygiene, weil man den meist hohlen Versprechungen prima auf den Zahn fühlen kann. «Von führenden Zahnärzten empfohlen» lautet eine der Formulierungen, die mich seit meiner Kindheit verfolgen. Ungeklärt bleibt die Frage, wie sich diese Führung bemessen lässt. Gibt es eine Hitparade der gezogenen Weisheitszähne? Einen Wettlauf der Zahnsteinentfernung? Anti-Karies-Charts?

Noch mehr Fragen: Neulich traf ich auf eine Zahnpasta, die «bis zu 70 Prozent weissere Zähne» verspricht. Meine Neugier blitzte auf, wie die Zahnreihe eines Hollywood-Stars. Bis zu 70 Prozent weisser als was? Wie bemisst man Weissheit in Prozent? Wie weiss sind 100 Prozent Weissheit? Anders gefragt: Was ist der Weissheit letzter Schluss?

Man weiss es nicht. Dann biss mein Logikzentrum zu: «Bis zu 70 Prozent» heisst nicht zwingend 70 Prozent. Auch nicht unbedingt 60, 40 oder 20. «Bis zu 70» heisst genau genommen: irgendein Wert, der kleiner/gleich 70 ist. Also logisch gesehen auch 0. Wenn meine Zähne beim Putzen nicht weisser werden, dann hat die Werbung nicht gelogen.

Selbst wenn sich meine Zähne braun verfärbten, so kann ich nicht gegen den Pastenproduzenten klagen, denn auch ein Wert von unter 0 – eine Aufhellung von minus 300 Prozent – liegt rechnerisch im Bereich von «bis zu 70 Prozent». Angesichts von so viel Weisheit in der Umgehung von Klagen ziehe ich meinen Zahn.

Und falls Sie es nicht bemerkt haben sollten: Diese Glosse ist bis zu 70 Prozent lustiger.