Persönlich Die Schweizerischen Genuss-Bahnen Nachhaltigkeit ist auch bei Werbeslogans schön. Die SBB treiben das Wort-Recycling aktuell aber auf die Spitze. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Bei den SBB gibt es offenbar ganz viel zu geniessen. Patrick Lüthy

Seit ich ein Halbtax-Abo besitze, ist mir eines gewiss: Regelmässige Einladungen von den SBB in meinem Briefkasten, die mich auffordern, mein Lebensglück in Form eines Generalabos zu finden. Unlängst klammerte sich der aktuelle Werbe­slogan an meinem Auge fest:

«Geniessen Sie einen Rabatt!»

Nun würde ich mich nicht als genussfeindlich bezeichnen, jedoch habe ich bislang noch nie Genuss empfunden bei einer Preisreduktion. Grosse Freude jedoch hatte ich bei der Google-Suche nach den Begriffen «SBB + geniessen». Hier meine Lieblingsgenüsse:

«Denn Sie geniessen freie Fahrt in Zügen der SBB.»

«Geniessen Sie Zugang zu diversen Partnerdiensten.»

«Möchten Sie zu Bestpreisen den Komfort der 1. Klasse geniessen?»

«Geniessen Sie vergünstigten Eintritt in die Sammlungen und Sonderausstellungen.»

«Geniessen Sie eine musika­lische Auszeit.»

«Sie geniessen Ihre Freizeit an fix definierten oder wechselnden Wochentagen.»

Bei so viel Genuss hätte ich gerne die Umbenennung der SBB zu «Schweizer Genuss Bahnen» beantragt. Leider war im Rennen um die Abkürzung SGB der Schweizerische Gewerkschaftsbund schneller. Das verwundert nicht: Genussfahrten waren noch nie flink.