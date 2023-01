Persönlich Ein knackiger Titel In einer perfekten Welt stünde hier eine Einleitung, die zum Lesen der folgenden Glosse einlädt. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Symbolbild: Severin Bigler / CH Media

Und ich bleibe dabei, dass man Abschnitte oder gar ganze Texte nicht mit einem «und» eröffnen sollte. Ausser in Ausnahmefällen. Als Stilmittel. Kunstvoll. Ellipsen hingegen haben ihre Berechtigung. Also Hauptsätze ohne Verb. Wobei man freilich darauf achten sollte, dass sich solche kurzen Sätze mit deutlich längeren, die mit Relativeinschüben versehen sind, deren gehäufte Anwendung wiederum eine gewisse Schwerfälligkeit mit sich bringen, welche relativ schnell darin resultiert, dass ein Satz stark an Lesbarkeit einbüsst, ablösen.

Nicht schön sind zu kurze Absätze.

Hauptsache keine Verdopplung. Hauptsache keine Verdopplung. Wobei es auch ein Stilmittel ist, wenn man in anderem Wortlaut darauf hinweist, dass Verdopplungen zu vermeiden sind. Hingegen dreimal zu sagen, was man von Verdopplungen hält – das würde ich bleiben lassen. Auch Gedankenstriche sollten spärlich eingesetzt werden – braucht man zu viele – etwa als Ersatz für Kommata – so leidet das Schriftbild – und erneut die Lesbarkeit.

Suboptimal zumal affektiert und kognitiv infantil ist die inflationäre und oktroyierende Applikation von Fremdwörtern zwecks Simulation distinguierter Eloquenz.

Wenn man einen Satz so beginnt wie den vorangehenden, ist das schlecht. Wenn man das verhindern kann, ist das gut. Und wenn ein Text – besonders eine Glosse – mit einer Schlusspointe endet, dann ist das top. Und fast so gut wie ein knackiger Titel – und eine Klammer zum Anfang.