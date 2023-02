Persönlich Einfach einfacher ohne «-er» Fahrer wird zu Fahrerin, Pfarrer zu Pfarrerin, Pförtner zu Pförtnerin. Aber natürlich macht es uns die deutsche Sprache nicht immer so leicht. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Richtig zu schreiben, ist das eine – zu verstehen, warum, das andere. Bild: Keystone

Hirnsport sei gesund, heisst es. Sprachliche Verrenkungen bilden dabei meinen liebsten Hindernisparcours. Man kann sich in den verbalen Wirrungen richtig austoben. Doch ab und an gerät man ins Stolpern. So auch neulich, als ich für einen Titel die weibliche Form von «Musikförderer» setzen wollte. Instinktiv ergänzte ich das männliche Substantiv um das Suffix «-in». So wie Fahrer zu Fahrerin wird, Pfarrer zu Pfarrerin und Pförtner zu Pförtnerin.

Das Schreibprogramm goutierte diese Aktion mit jener roten Linie, die auf die Fehlerhaftigkeit des Geschriebenen hinweist. Ich vermutete einen Vertipper, vergrösserte die Ansicht maximal und las: «Mu-sik-för-der-er-in». Die rote Linie blieb. Hartnäckiger als der Abdruck einer zu engen Socke. Also begann ich, wahllos Buchstaben zu löschen und einzusetzen, und landete mit «Musikförderin» nach nur 15 Minuten wilden Tippens einen Volltreffer ohne rote Linie.

Damit hätte ich mit begnügen können. Doch wollte ich nicht nur richtig schreiben, sondern auch verstehen. Im Duden fand ich weitere Wörter, bei deren Gender-Transformation ein «-er» auf der Strecke bleibt: «Lästerin», «Strauch­lerin», «Stolperin». Aber keine Erklärung. Ich vermutete, dass es um Lesbarkeit geht, vielleicht auch um Aussprechbarkeit. Ohne «-erer» ist vieles einfach einfacher. Stimmt: «Musikfördererin» hätte in der vorgegebenen Spaltigkeit des Layouts keinen Platz gehabt.