Persönlich Meine letzte Milliarde Rechenaufgabe gefällig? Unser Autor hat sich Gedanken gemacht über seine verbleibende Zeit. Und mit Zahlen jongliert. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Gar nicht mal so weit weg: unser Trabant. Bild: Daniel Hänggi

Ich rechne nicht gerne. Dennoch habe ich hier unlängst den Globus mittels Fussballfeldern vermessen. Wobei ich ein mit Zahlen begabteres Büro-Gspänli bitten musste, nach­zurechnen, ob ich nicht in den Kommastellen verrutscht war. Ich war.

Geweckt war meine Faszination, Grosses in vergleichsweise kleine Einheiten zu unterteilen. Zum Beispiel mein bisheriges Leben in Sekunden. Im Moment, da ich diesen Satz schreibe, bin ich 1’491’866’757 Sekunden alt – rund eineinhalb Milliarden. Bei einer mittleren Lebenserwartung von 2’573’337’600 Sekunden habe ich also noch 1’081’470’843 vor mir.

Ein Häufchen in der Sanduhr

Das heisst: In knapp drei Jahren – genauer am 6. April 2026 – bricht meine letzte Milliarde Lebenssekunden an. Da fragt man sich natürlich: Was mache ich bloss mit dem verbleibenden Häufchen in meiner Sanduhr?

Ich könnte etwa (wäre ich so schnell wie Rekordhalter Usain Bolt) eine stattliche Zahl 100-Meter-Sprints aneinanderreihen und käme damit (kurze Verschnaufpausen eingerechnet) 10’438’413 Kilometer weit. Selbst wenn ich mich nicht immer an den kürzesten Weg halte, schaffe ich so 260 Erdumrundungen.

Was 27 Mal der Distanz Erde–Mond entspricht. Also 14 Mal hin und 13 Mal zurück. Womit ich dann meine letzten Lebenssekunden auf dem Mond verbringen müsste. Denkbar, dass das meine Lebenserwartung verkürzt. Damit habe ich nicht gerechnet.