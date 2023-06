Persönlich Pathés letzter Fehlgriff Das Kinounternehmen Pathé schliesst das Küchlin und lässt sein Publikum im Stich. Das wäre Spiderman nie passiert! Hannes Nüsseler Drucken Teilen

Das wäre Spiderman nie passiert! Symbolbild: jaw

Vorfreude, Vorreservierung, die Website von Pathé Küchlein aufgerufen, dann der Absturz: «Hoppla, falshe Saal» kauderwelscht das Unternehmen, das fast einen Monat früher als angekündigt den Rückzug aus der Steinen antritt und schon am Montag das Mobiliar verramschen lässt. Als Hintergrundbild der Korridor aus «The Shining»: ein Ende mit Schrecken.

Dabei hätte man sich doch noch einmal gebührend verabschieden wollen vom Kiechli, mit «Spider-Man: Across the Spiderverse», der Fortsetzung eines grossartigen Films über das Loslassen – von der eigenen Kindheit, Versagensängsten und klebrigen Spinnenfäden, immer in der Hoffnung auf einen neuen, nächsten Halt.

Loslassen heisst es jetzt auch von den eigenen Erinnerungen an den ersten Film überhaupt im Kino Küchlin («1001 Dalmatiner»), der mit Ölkreide nachgemalt werden musste, um das Gesehene («die Hexe!») zu verarbeiten. Loslassen von der Verführungskraft einer eigenen Welt, die einem neonhell entgegenstrahlte, mit all ihren Verheissungen und dunklen Ahnungen.

Loslassen auch von der Erinnerung an eine Zeit, als man Filme für Zeitungen rezensierte und zur Mittagszeit oder sogar morgens früh mit eigens Zugereisten aus Zürich ins Küchlin pilgerte und dem Geschäftsführer noch lustige fünf Minuten beim Rauchen zusah, weil die Filmrollen (!) sich verspätet hatten. Das seltsam erhebende Gefühl, einen Film zuerst und mit nur fünf weiteren Menschen zu sehen – was leider auch ausserhalb der Medienvorführungen immer öfter der Fall war.

Pathé hat dafür keine Lösung gefunden, darum also: Loslassen vom Küchlin, das jetzt schneller weg ist, als versprochen. «Mit Macht kommt Verantwortung», das haben wir von Spiderman gelernt, und das Pathé Küchlin, diese letzte fette Spinne in dem einst dichten Basler Kinonetz, hat sie nicht wahrgenommen. Der unwürdige Abgang – ein finaler Fehlgriff.