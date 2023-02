Persönlich Sytsem Alder 2 Eine blutige Schnittwunde am Finger: das muss natürlich ausgeschlachtet werden. Zum Beispiel mit einer zweiten Glosse. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Der Finger ist verheilt. Und – eieiei! – es gab viele «ferund­liche» Zuschriften von Leserinnen und Lesern. Bild: Fotolia

Anfang Woche habe ich an dieser Stelle davon berichtet, dass ich mich kurz zuvor so zünftig und ungünstig in den Finger geschnitten hatte, dass an meiner linken Hand fortan ein grosses Pflaster prangte. Dieses steigerte meine Tippfehler-Anfälligkeit um ein Mehrfaches und machte aus meinem «System Adler» ein «Sytsem Alder».

Der von Vertippern durch­löcherte Text stiess auf reges Interesse bei Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser: Mich ­erreichten zahlreiche Besserungswünsche, die fast ausnahmslos mit absichtlichen Buchstabenverdrehern gespickt waren. So schrieb ein Leser, seine Texte sähen auch ohne Schnittwunde so aus – «wenn ich sie danach nicht krorrigerier».

Erheiternde Rückmeldungen

Fast ausnahmslos und zu meiner Erheiterung endeten die elektronischen Zuschriften (die den Weg in meine Inbox fanden, obschon ich mich auch in der Email-­Adresse ordentlich vertippt hatte) mit «ferund­lichen» oder gar «herztilchen» Grüssen. Bei so viel Echo überlege ich mir nun, mein «Sytsem Alder» patentieren zu lassen. Natürlich mit zugehörigem «Wrot-Lexikno» oder «Dnude»! So einen Volltreffer muss man ja schliesslich ausschlachten.

Apropos Schlacht: Die Blut­flecken sind mittlerweile weggeputzt, der Schnitt im Ringfinger ist weitestgehend verheilt. Aber: Nun muss ich mir eine neue Aus­rede für meine Tippfehler aus den Fnigren saugen.