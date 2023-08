Persönlich Über dem Schnitt Theorien über den Klimawandel gibt es so viele wie telefonische Beratungsangebote. Unser Autor vermutet da einen Zusammenhang. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Am Telefon kann man sich wunderbar ärgern. Pumuckl machts vor. Bild: Alamy

Die Erfindung des Telefons, so meine Theorie, ist massgeblich an der Klimaerwärmung beteiligt. Denn mit dem neuen Kommunikationsmittel kamen die «Hotlines». Und diese, der Name verrät es, sorgen bei Kundinnen und Kunden regelmässig für glühend heisse Köpfe.

Mit zermürbenden Zahlenspielereien («Für Deutsch wählen Sie die 1. Haben Sie Fragen zu ihrer Rechnung, wählen Sie die 5. Drücken Sie die Rautetaste, wenn Sie bald ausrasten...») und fürchterlicher Fahrstuhlmusik in Endlosschlaufe gerät selbst das kühlste Blut in Wallung.

Doch hat sich der Mensch dem gegenüber in evolutionärer Rekordgeschwindigkeit eine dicke Haut angeeignet. Längst weiss man, dass in der ersten Viertelstunde eines Beratungsgespräches kein Mensch am anderen Ende zu erwarten ist. Also klemmt man sich das Handy ans Ohr und nutzt die Zeit, um Kaffee aufzusetzen, die Wäsche zu falten oder die Steuererklärung einzureichen.

Der ultimative Hässigmacher

Aber auch die Hotline-Betreiber sind anpassungsfähig und greifen neu zum ultimativen Hässigmacher: Die Rede ist von einer automatisierten Stimme, die sich entschuldigt für das «unerwartete und überdurchschnittlich hohe Gesprächsaufkommen».

Unerwartet?! Ich bin kein Hellseher, aber ich hatte ganz genau damit gerechnet. Und: Zu welchen Zeiten bitte ist oder war das Gesprächsaufkommen denn unterdurchschnittlich? Vermutlich in den Jahren vor 1861. Also vor der Erfindung des Telefons.

Das stützt auch meine anfängliche Theorie. Denn die Erderwärmung wird erstmals 1896 erwähnt – vom Physiker und Chemiker Svante Arrhenius. Er dürfte ein Telefon besessen haben.