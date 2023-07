Persönlich Uncoole Rekorde «Hitzerekorde» und «Rekordtemperaturen» erhitzen das Gemüt unseres Autors. Er wünscht sich eine weniger schönfärberische Berichterstattung über die Auswirkungen der Klimaerwärmung – oder mindestens einen neutraleren Begriff. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Stell dir vor, Du stellst einen Rekord auf, und alle lassen die Köpfe hängen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Wenig ist uncooler, als sich über die Hitze zu echauffieren. Deshalb soll es hier nicht um die Wetter­bedingungen gehen, die uns tagsüber lahmlegen und nächtens wach halten. Sondern um einen Begriff, der mein Gemüt zum Glühen bringt: «Hitzerekord».

Per se sind Rekorde wertungsfrei, ihren Ursprung haben sie im Lateinischen «recordari» (sich erinnern). Doch längst sind sie positiv konnotiert. Schliesslich feiert man Rekorde, man bejubelt sie, strebt sie an. Ab und an spricht man von «traurigen Rekorden», aber selbst da begehrt mein Sprachgefühl auf. Gerne hätte ich ein passenderes Wort. «Höchstwert» klingt zu nüchtern, «Tiefpunkt» ist bei hohen Werten untauglich.

Beschönigende Begriffe und verharmlosende Haltung

Und so schreibt man (diese Zeitung nicht ausgenommen) weiter von «Hitzerekord» und «Rekordtemperaturen» – selbst dann, wenn im gleichen Artikel besorgte Meteorologen und ächzende Menschen zu Wort sowie geschlossene Touristenattraktionen zur Sprache kommen.

Mehr noch als die beschönigenden Begriffe stört mich die Haltung, dass Hitze nichts Ernstes sei. So hörte ich kürzlich im nationalen Radio ein Moderatorenduo, das sich ab den Temperaturen erfreute: «In den Föhntälern kriegen wir satte 36 Grad.» – «Wow!» – «Und im Mittelmeerraum können’s 45 Grad werden.» – «So gut!»

Ich frage: Werden im Radio künftig auch maximale Staulängen so freudig verkündet? Oder hohe Arbeitslosenzahlen? Ich nehme an: Das Radiostudio war eine Spur zu gut klimatisiert.