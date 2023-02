Persönlich Saubere Sache Frühlingsputz im Winter macht durchaus Sinn. Badreiniger, die man am besten nur im Freien verwendet, dagegen weniger. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Alles im Eimer? Putzen hat durchaus seine planerischen Tücken. Bild: Fotolia

Ich mache meinen Frühlingsputz jeweils im Winter. Denn nichts spricht dafür, dass die Wohnung ausgerechnet in jener Jahreszeit sauber sein soll, in der man sich wieder vermehrt im Freien aufhält. Wenn es draussen aber garstig wird und grau, gruselig und graupelig, dann soll es doch mindestens drinnen schön sein.

Zudem kommt man beim Putzen in Bewegung, kriegt warm und kann die Heizung auf die empfohlenen 19 Grad absenken. Während in den Bergen also die Schneekanonen feuern, verzeihe man mir also den Etikettenschwindel eines falsch terminierten Scheuerns.

Knallroter Warnhinweis

Apropos Etikette: Seit mehreren Jahren nenne ich einen Badezimmerreiniger mein Eigen, der mit dem Begriff «Powermousse» für seine Kraft wirbt, und dessen Flasche in einem knalligen Warnrot daherkommt, als stamme das Mittel nicht vom Grossverteiler, sondern aus einem Chemielabor.

Neben den obligaten Warnungen prangt da ein Warndreieck mit einer eindrücklichen Giftklasse. Sowie der nachdrückliche Hinweis, das Putzmittel nur in gut belüfteten Räumen zu verwenden.

Putzen im Freien

Nun verfügt meine Wohnung zwar über ein paar gut belüftbare Räume – das fensterlose Bad jedoch zählt ausgerechnet nicht dazu. Ich könnte den starken Badezimmerreiniger freilich auch in der Küche, im Wohnzimmer oder – noch besser – auf dem Balkon einsetzen, doch hilft mir das nicht gegen den Kalk an meinen Duscharmaturen oder den sich anbahnenden Schimmel in den Fugen meiner Badewannenkacheln.

Die Situation, da gehe ich mit den Warnhinweisen einig, ist voll ätzend!