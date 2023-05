Persönlich Von Kläbi und Krümeln Ich kaufe mein täglich Brot beim Grossisten mit dem orangefarbenen M im Namen. Neuerdings ist das eine klebrige Angelegenheit.

Im Regal sind die Brottüten noch nicht zugeklebt. An der Kasse wird das jeweils schlagartig geändert. Bloss: wieso? Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit ein paar Wochen wird mein Brotkauf beim Grossisten mit dem M im Namen getrübt von einer neuen Unsitte: An der Kasse pappt man die Brottüte jeweils mit einem langen Stück Klebstreifen zu.

Dieses Vorgehen macht wohl Sinn bei den Erdbeerschalen, deren Deckel explosionsartig aufspringen. Oder bei Eierkartons, die nicht zuverlässig schliessen. Nun sind Erdbeeren und Eier aber weitaus fragiler als ein Laib Brot. Also fragte ich unlängst eine Kassiererin nach dem Zweck des Brotsackzuklebens. Sie antwortete mit einem mitleidigen Blick und den Worten «wegen der Krümel».

Schiebt man das Brot kennerhaft aus dem Säckli?

Nur: Die Brosamen finden ihren Weg weiterhin in meinen Rucksack. Zudem ist mir nicht klar, warum die Säcklein nicht schon in der Backstube zugeklebt werden. Oder ist es Usus, dass man ein Brot neben dem Regal kennerhaft aus der Verpackung schiebt und begutachtet wie eine Schallplatte am Flohmi?

Was ich dagegen mit Bestimmtheit weiss: Wenn ich auf dem Sprung ins Büro ein Stück Brot essen möchte, dann fehlen mir Zeit und Nerven, um diesen Kampf zu führen. Sagenhaft, wie die Klebefläche mit dem plastifizierten Guckfenster der Papiertüte einen Bund für die Ewigkeit eingegangen ist.

Ich zerre, ziehe und fluche. Und irgendwann reisse ich die Tüte entzwei und verstreue Krümel und Mehl auf dem ganzen Küchenboden. Wuterfüllt schwöre ich: Die nächste Person, die ungefragt mein Brot zuklebt, bekommt eine geklebt. Dann besinne ich mich eines Besseren und denke: Kleben und kleben lassen.