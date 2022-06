Persönlich Warum einfach, wenns auch sinnvoll geht? Nachdem sich unser Autor unlängst über das Füllwort «pur» in Slogans ausgelassen hat, begegnet ihm auf einer Velotour bereits das nächste Wort, das man getrost weglassen kann. Nein, müsste. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Eine Waschanlage, die so gründlich arbeitet, dass das Auto danach ganz verschwunden ist? Susann Basler

«Eifach wäsche und tanke» – dieser Slogan prangt im Baselbiet an einer Waschstrasse. Als ich unlängst daran vorbeiradelte, hatte ich sofort folgende Szene vor Augen: Der Besitzer der Anlage ruft beim Grafikbüro an und sagt: «Schryib eifach ‹wäsche und tanke›», doch die Grafikerin versteht «schryb ‹eifach wäsche und tanke›». Diese Vorstellung erheiterte, aber befriedigte mich nicht. Während also meine Beine die Kilometer abspulten, zermarterte ich mir den Kopf, was mir der Werbebanner sagen wollte.

Variante eins: «Einfach» in Abgrenzung zu «mehrfach». Doch ist es kein rentables Geschäftsmodell, wenn jede Kundin und jeder Kunde die Zapfsäule nur ein einziges Mal aufsucht. So viele Autos gibt es nicht mal im Baselbiet.

Variante zwei: Analog zu «Basel–Bern einfach», also ohne Rückfahrt. Eine Waschstrasse, aus der das Auto nicht zurückkehrt, mag zwar wahnsinnig gründlich sein. Aber wozu soll man sein Gefährt dann noch betanken?

Variante drei: «Einfach» statt «kompliziert». Man dürfte ja davon ausgehen, dass so eine Anlage per se auf Bequemlichkeit ausgerichtet ist. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass der alternative Slogan «hier extrem kompliziert tanken und denkbar umständlich waschen» für mehr Aufsehen sorgt.

Bleibt Variante vier: «Einfach» als Füllwort, wie es besonders in der Schweiz eingesetzt wird. Dabei ist «einfach» einfach überflüssig. Immerhin: Ich habe mein Velo weder gewaschen noch betankt. Einfach nicht.