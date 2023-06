Persönlich Wir verstehen uns trotz Sprache Es ist ein Wunder, dass wir uns ansatzweise verstehen. Denn Sprache ist notorisch ungenau. Also hört man nicht, was gesagt wird, sondern das, was man hören will.

Auch wenn wir klar Artikulieren, versteht man uns zum Teil trotzdem nicht. Symbolbild: Andrea Stalder

Aus meiner Primarschulzeit ist mir wenig in Erinnerung geblieben. Aber nie werde ich jenen Morgen vergessen, als unser Lehrer jäh eine Präsentation unterbrach: «Es ist so stickig hier drin!» Mit Blick auf die geschlossene Glasfront sagte er: «Macht doch bitte kurz das Fenster zu.» Die an den Eckbänken sitzenden Mitschülerinnen und Mitschüler standen auf und taten wie ihnen nicht geheissen. Sie öffneten die Fenster.

Das Experiment bewies: Man hört nicht, was gesagt wird, sondern das, was man hören will. Weil Sprache notorisch ungenau ist, korrigieren wir das Gehörte mittels Logik. Das führt in der Konsequenz dazu, dass stehende Ausdrücke und geflügelte Worte nicht hinterfragt werden. Im Volksmund heisst es dann: «Man versteht ja, was gemeint ist.» Anbei meine drei Lieblinge, die Sie in einer freien Minute mal überdenken dürfen:

«Mund-zu-Mund-Propaganda»: Mund zu Mund kann mit dem richtigen Gegenüber sehr schön sein, aber trotzdem macht Mund zu Ohr beim Weitergeben von Information vielleicht etwas mehr Sinn.

«Da steht eine lebende Legende auf der Bühne»: Gibt es denn auch Ver­anstaltungen, an denen Tote auftreten?

«Ich habe geschlafen wie ein Baby»: Heisst das, dass ich im Stundentakt hungrig aufgewacht bin, unkontrolliert gebrüllt und geweint habe und am nächsten Morgen das Bettzeug wechseln musste?