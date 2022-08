Persönlich Wortschmerz mit Untiefe Worte haben grosse Macht. Besonders, wenn man sie falsch verstehen kann. Dann wirds mitunter schnell schmerzhaft.

An manchen Stellen ist die Aare in Bern nicht sonderlich tief. Keystone

Schon mehrfach habe ich in diesem Gefäss ausgeführt, wie mich sprachliche Ungenauigkeiten schmerzen. Doch unlängst musste ich erleben, dass ein falsches Wort sogar blutende Wunden hinterlassen kann. Dummerweise am eigenen Leib.

Nichtsahnend trieb ich im fernen Bern die Aare hinunter, als ich am Ufer einen Warnhinweis erblickte: «Untiefe!» Nun war mir zu dem Zeitpunkt ohnehin bereits etwas kühl und unwohl, weil ich mir als Stadtbasler doch wärmere und gemächlichere Fliessgewässer gewöhnt bin.

Bei «Untiefe» dachte ich als erstes: Unter mir tut sich ein Abgrund auf, ein mit Wasser gefüllter Schlund von Melvillschen Ausmassen. Ein aquatisches schwarzes Loch, bestens geeignet für eine Titanic-Verfilmung. Ich dachte: «Untiefe» wie «Unmenge», sehr gross, sehr tief.

Ein Januswort: sehr tief oder eben gar nicht

Nun handelt es sich bei «Untiefe» dummerweise um ein so genanntes Januswort. Soll heissen: Es bedeutet das eine oder aber das genaue Gegenteil davon. Also hier: total tief oder aber super seicht.

Doch kam ich nicht so weit in meinen Überlegungen und mit meiner Rückkehr ans Ufer. Jäh wurde ich aus meinen Gedanken gerissen, mein linker Fuss prallte gegen etwas Hartes, während mein rechtes Knie über eine Steinplatte gezogen wurde. Ich fühlte mich wie ein Stück Parmesan auf der Raffel und dachte: So ein Käse!

Fluchend schaffte ich es an Land, um meine blutenden Wunden zu bewundern. Doch der Schmerz wurde noch grösser, als der eilig aus dem Schwimmsack gezückte Duden nicht mir sondern der Stadt Bern Recht gab: «Untiefe» bezeichnet im nautischen Sinne nämlich eine seichte Stelle und nur umgangssprachlich eine grosse Tiefe. Das schmerzte. Un-gemein!