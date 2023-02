Persönlicvh Neun-Fniger-System oder Sytsem Adler An der Tsatatur schreiben mit Pflasteram Finger: gra kein Problem! sTefan Stritttmattre Drucken Teilen

Warumverstecken sich Pflaster immer zu unterst im Medizinschrank? Bild: Alex Spichale

Ich hätte es wissen müssen! Kennen SIe das? Sie haben eine Vorahnung, dass etwas nicht gut kommt udn machen es dann trotzdem. Sehenden Auges ins Vrederben, wie es so schön heisst.

In meinem Fall: In der morgendlichen Eile udnnicht ganz bei (Seh-)Kräften das letzte Stück Brot in zwei dünnere Scheiben zerteilen wollen. Am besten auf dem rutschgen Chromstahl ststt auf dem Brotschneidebrett. uNd dann noch mit dem neu gekauften Br otmesser.

Udn dann das dünneBrotstück zwischen de nnachtklammen Fingren halten und die mörderi sche Klinge oben ansetzen am Krustenrand, der so gar keinen Halt geben will, und mit etwas zu viel Druck udn eben in Eile und eben noch nicht gnaz wach und ZACK!

Eine rote Spur von der Küchw ins Bad

Ich sags mal so: Die Fingerkuppe ist noch dran, aber der Weg von der Kücje zum Bad ist nun für den nächsten Notflal rot vormarkiert. Errstaunlich, wie viel Blut in so einem Finger steckt .Auch erstaunlich, wie man dann di eeingesparte Zeit so flink wieder verliert, wenn man m it einer in Taschentücher gehülltne Hand die Pflaster au sdem Medizinschrynk klauben udndas Disnenfizierspray mit dem Mund aufschrauben muss.

Wenn ich nicht auch noch dieC omputertastatur rot einsauen will, dann findet die erste Online-Sitznug des Tages ohne mich statt. Ich mag den morgendlichen Austausch mit demTeam, aber dafür elendligich verbluten, möchte ich dann do ch nicht.

Also Fniger verarzten udn dann als Kompensation für die verpasste Sitzung eien Glosse schreiben. Wobei das mit einem dick einbalsamierten Funger nicht ganz ohne Tippfheler vonstatten geht. Im Neun-Fniger-System, oder in meinem Fall: Syste mAdler minus 1. Ich hätte es wissen müssen!