Poesie Keine Leselust? Kein Problem! Das Lyrikfestival lädt zum Audio-Spaziergang durch das literarische Basel Lesungen, Schreibwerkstätten, Gespräche: Zum 19. Mal findet in Basel das internationale Lyrikfestival statt. Wer nicht stillsitzen mag, kann die Literaturwelt aber auch bei einem Stadtspaziergang entdecken.

«Des forêts sans écho, vastes»: Ganz so riesig ist der mobile Wald auf dem Theaterplatz zwar nicht. Dennoch passt die Zeile aus dem Gedicht von Henri-Michel Yéré ganz gut zu dem neu begrünten Ort. Bild: Mélanie Honegger

Dieser Spaziergang hat weder Anfang noch Ende. Also entscheidet der Zufall und damit die nächste Kartenmarkierung, die auf dem Handy aufleuchtet. «Hör mal!», heisst die App, mit der uns der Festivalverein und das Literaturhaus Basel anlässlich des internationalen Lyrikfestivals durch Basel führen. In 500 Metern Gehdistanz findet sich die nächste Hörstation, gleich beim Theater Basel.

Lyrik fürs Ohr, das klingt nach einer schönen Idee, ist aber erst einmal ziemlich anspruchsvoll. Wer zufällig beim Theaterplatz startet, landet mitten im Französischstudium. Der Basler Autor und Historiker Henri-Michel Yéré liest aus seinem Gedichtband «La nuit était notre seule arme» vor. «Revenir de la montagne et remonter, aller par la broussaille», spricht Yéré mit sanfter, tiefer Stimme. Seine Wanderung durch Berg und Wald gleicht einem meditativen Strom an Empfindungen.

Ohne Kontext gibt nur die Umgebung Halt. Und tatsächlich: Wer die Stufen zum Theaterplatz hochgeht, landet im Grünen. Die Topfpflanzen können mit Yérés weitem Wald zwar nicht mithalten, doch für einen lauschigen Spaziergang durchs Gebüsch reicht es allemal.

Tödlicher Sturz in der Freien Strasse

Zu den sphärischen Klängen der Basler Klangkünstlerin Legion Seven führt der Weg weiter zur nächsten Station, die, wenig überraschend, beim Literaturhaus positioniert ist. Die preisgekrönte Zürcher Autorin Ilma Rakusa erzählt hier von ihren Begegnungen mit anderen Schreibenden. Das ist überraschend unterhaltsam: «Schriftsteller sind ein kompliziertes Völkchen», lässt uns die Autorin wissen. «Egomanisch, eitel. Ich nehme mich nicht aus.»

Sprachlich spannend ist Simone Lapperts Prolog, der in der Freien Strasse zu hören ist. Nur leider ist hier überhaupt nicht klar, was die detaillierte Beschreibung einer fallenden Frau mit diesem Ort zu tun hat. Unweigerlich denkt man sich selber einen Zusammenhang aus, stellt sich vor, wie sich eine Frau von einem Gebäude stürzt – und beschliesst, den Unglücksort so rasch wie möglich zu verlassen.

Das ist die grosse Schwäche dieses ansonsten gelungenen Experiments: Die Literaturschnipsel ohne Bezug zum Stadtraum wirken etwas gar zufällig. Hier bräuchte es etwas mehr Lokalbezug, oder, falls es diesen tatsächlich geben sollte, schlicht mehr Informationen.

Sinnliches Erlebnis am Marktplatz

An anderen Orten, beispielsweise am Marktplatz, funktioniert das Zusammenspiel aus Literatur und gegenwärtigem Erleben derweil hervorragend. Beim Blick auf den kleinen Basler Markt mit Blumen und Essständen wirkt die Welt, die Autorin Aglaja Veteranyi erschafft, wie die sinnliche Verlockung der Ferne.

«Die gerösteten Auberginen meiner Mutter riechen überall wie zu Hause», erzählt die Sprecherin. «An den Geruch seines Landes erinnert man sich überall. Man erkennt ihn aber nur, wenn man weit weg ist.» Im Treiben der Marktstände glaubt man, den Duft der fremden Küche zu atmen.

Nach rund einer Stunde – es gäbe noch zahlreiche weitere virtuelle Lesungen in der Stadt – ist das ein gelungener Abschluss. Wer sich an einem anderen Tag weiter durch die Stadt treiben lassen möchte, kann das auch nach dem Festival problemlos tun. Für alle mit etwas mehr Sitzleder bietet das Festival ein breites Programm, das sich nicht ausschliesslich an ein Fachpublikum richtet.

Den Auftakt machen Schülerinnen und Schüler aus Basel, die eigene Gedichte vorlesen, die sie nach dem Besuch der Wayne-Thiebaud-Ausstellung in der Fondation Beyeler geschrieben haben. Und mit den Reines Prochaines wird am Freitag gar Musik ins Literaturhaus einziehen. Auch das ist Lyrik fürs Ohr.